Жюли о Месси: «Лео больше не сможет играть в каждом матче. Он все еще хочет выступать за Аргентину, это может стать проблемой»

считает, что Лионелю Месси будет тяжело выступать и за «ПСЖ», и за .

«Нужно понимать, что Лео больше не сможет играть в каждом матче. Иногда будет необходимо отдохнуть, например, перед матчами Лиги чемпионов. Я вижу такой ритм: три матча, а потом один на отдых.

Лео говорит, что все еще хочет играть за Аргентину, и это может стать проблемой. После определенного возраста ты гораздо хуже восстанавливаешься от усталости после долгих перелетов. Должен ли он отказаться от вызова в сборную, чтобы продолжить [играть за клуб]? Я не знаю, нам нужно это обсудить.

Мы много критиковали его. Но то, что он выиграл чемпионат мира, потому что хорошо подготовился к нему, должно убедить « » продлить с ним контракт. Напомню, что речь идет о , лучшем игроке в мире!

Это доказывает, что он способен приносить гораздо больше под хорошим руководством. Он способен в любой момент, с помощью паса, дриблинга, удара или штрафного, сделать разницу. Я говорю не о маркетинге и тому подобном, но, если вы «ПСЖ», лучше иметь Месси в своей команде, чем в какой-либо другой», – сказал экс-игрок «Барселоны» в интервью Le Parisien,