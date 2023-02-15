Тер Стеген о Гави: «Ему все равно на соперника 2 метра ростом – он борется за каждый мяч и не думает о последствиях. Это здорово»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген высказался о Гави.

«Гави все равно, что против него играет парень два метра ростом – он борется за каждый мяч, и это приятно видеть. Нам нужно это. Вот почему он так сильно отличается от игроков, выступавших на этой позиции раньше. Вот почему он очень, очень важен для команды.

Вероятно, это также немного связано с его менталитетом. Он не особо волновался [когда его перевели в основную команду], и это то, что на самом деле делает его по-настоящему сильным. Он не думает о последствиях, и это здорово. Это нам и нужно», – сказал тер Стеген.

В этом сезоне на счету центрального полузащитника 2 гола и 4 результативные передачи в 31 игре за «Барселону» во всех турнирах. Полную статистику 18-летнего игрока можно найти здесь.

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