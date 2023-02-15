Тер Стеген о Гави: «Ему все равно на соперника 2 метра ростом – он борется за каждый мяч и не думает о последствиях. Это здорово»

Теги Барселона Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Гави Футбол

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген высказался о Гави.

«Гави все равно, что против него играет парень два метра ростом – он борется за каждый мяч, и это приятно видеть. Нам нужно это. Вот почему он так сильно отличается от игроков, выступавших на этой позиции раньше. Вот почему он очень, очень важен для команды.

Вероятно, это также немного связано с его менталитетом. Он не особо волновался [когда его перевели в основную команду], и это то, что на самом деле делает его по-настоящему сильным. Он не думает о последствиях, и это здорово. Это нам и нужно», – сказал тер Стеген.

В этом сезоне на счету центрального полузащитника 2 гола и 4 результативные передачи в 31 игре за «Барселону» во всех турнирах. Полную статистику 18-летнего игрока можно найти здесь.

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19 комментариев

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Shuller18
Ответ Vlad Zhadejko
Не знаю, смотрите ли Вы игры «Барселоны», поэтому приведу в пример игру с «Реалом» в Суперкубке. Там, помимо результативных действий, Гави очень сильно помогал обороне, хотя по факту играл ложного левого вингера, опускался вниз, чтобы помочь «Барсе» с выходом из-под прессинга. Так что, на мой взгляд, в атаке у Гави совсем не «тупняк»
Матч за СКИ один из немногих удачных для Гави. В остальных он просто как дурак бегает по полю и прыгает в каждый стык, часто своим же мешаясь под ногами
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Назар Игорь
Кргда на тебя любуется принцесса у тебя всë получается.
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Руслан Абакаров
Ответ Erosh
Каземиро с Бруно проверят
Каземиро в прошлом сезоне проверил
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Марслан Акматалиев
Было бы очень смешно когда в матче с Вильярреалом Гави выиграл верховое единоборство у огромного Альбиоля, причём и сам Альбиоль старался дотянутся до мяча
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Vlad Zhadejko
Ответ Shuller18
Что он там с мячом демонстрирует?)) Сплошной тупняк
Не знаю, смотрите ли Вы игры «Барселоны», поэтому приведу в пример игру с «Реалом» в Суперкубке. Там, помимо результативных действий, Гави очень сильно помогал обороне, хотя по факту играл ложного левого вингера, опускался вниз, чтобы помочь «Барсе» с выходом из-под прессинга. Так что, на мой взгляд, в атаке у Гави совсем не «тупняк»
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0
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Shuller18
Ответ Vlad Zhadejko
Не сказал бы. С мячом Гави демонстрирует довольно хороший футбольный интеллект. Насчёт его игры без мяча, моё мнение, что Гави просто-напросто любит клуб, за который играет, оттуда такая агрессивная игра)
Что он там с мячом демонстрирует?)) Сплошной тупняк
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predMBAPPE
Ответ Erosh
Каземиро с Бруно проверят
Что ты хочешь проверить? Если напы одной команды забьют меньше это не значит что полузащита лучше или хуже
+1
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AurelioDeLaurentis
Ответ AurelioDeLaurentis
У Гави бешенный напор, и это хорошо, но ему нужно быть аккуратным при отборе мяча, он часто играет грубо, и это может отразится на его репутации (таким игрокам судьи часто дают ж/к и даже к/к). И еще ему надо подтянуть скорость, он часто теряет равновесие и падает когда бежит. Надо чаще подтягивать воспитанников Барсы чем тратить кучу миллионов бесполезных игроков.
на бесполезных игроков
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AurelioDeLaurentis
У Гави бешенный напор, и это хорошо, но ему нужно быть аккуратным при отборе мяча, он часто играет грубо, и это может отразится на его репутации (таким игрокам судьи часто дают ж/к и даже к/к).
И еще ему надо подтянуть скорость, он часто теряет равновесие и падает когда бежит.
Надо чаще подтягивать воспитанников Барсы чем тратить кучу миллионов бесполезных игроков.
+2
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+2
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predMBAPPE
Гави это "цыган" из фильма большой куш
+1
-1
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Vlad Zhadejko
Ответ Shuller18
Потому что дурной)
Не сказал бы. С мячом Гави демонстрирует довольно хороший футбольный интеллект.
Насчёт его игры без мяча, моё мнение, что Гави просто-напросто любит клуб, за который играет, оттуда такая агрессивная игра)
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Yuri Ten
Справа в обороне попробовать его))
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Любезный Коссутий
Ответ Максим Левицкий
Гави, Педри и де Йонг - сильнейшее полузащитное трио в мире. А вместе с Бускетсом - лучший полузащитный квартет. Жаль, что в Ла Лиге нулевая конкуренция, хочется проверить против сильнейших команд.
че за бред? че ж они вылетели из ЛЧ, с "лучшей полузащитой в мире"?
+2
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Erosh
Ответ Максим Левицкий
Гави, Педри и де Йонг - сильнейшее полузащитное трио в мире. А вместе с Бускетсом - лучший полузащитный квартет. Жаль, что в Ла Лиге нулевая конкуренция, хочется проверить против сильнейших команд.
Каземиро с Бруно проверят
+4
-1
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Алексей Ненахов
Ответ Максим Левицкий
Гави, Педри и де Йонг - сильнейшее полузащитное трио в мире. А вместе с Бускетсом - лучший полузащитный квартет. Жаль, что в Ла Лиге нулевая конкуренция, хочется проверить против сильнейших команд.
Вроде в Лч уже проверили ?
+1
-3
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Hakopovich
Гави
+2
-1
+1
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Максим Левицкий
Гави, Педри и де Йонг - сильнейшее полузащитное трио в мире. А вместе с Бускетсом - лучший полузащитный квартет.

Жаль, что в Ла Лиге нулевая конкуренция, хочется проверить против сильнейших команд.
+2
-4
-2
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Vlad Zhadejko
Гави — современный Пуйоль!
+8
-2
+6
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Shuller18
Потому что дурной)
+2
-7
-5
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