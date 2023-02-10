Хакими вряд ли сыграет с «Монако» из-за повреждения. Ранее травмы в «ПСЖ» получили Мбаппе и Месси

Теги Марсель ПСЖ Монако Лионель Месси лига 1 Франция Кубок Франции травмы Килиан Мбаппе Ашраф Хакими Футбол

Ашраф Хакими получил повреждение в матче Кубка Франции с «Марселем».

Как сообщает L’Équipe, защитник «ПСЖ» почувствовал боль в задней поверхности бедра во время игры 1/8 финала Кубка Франции с «Марселем» (1:2).

В связи с этим повреждением его участие в завтрашнем матче 23-го тура Лиги 1 против «Монако» находится под вопросом.

Ранее травмы получили Килиан Мбаппе и Лионель Месси. 14 февраля «ПСЖ» сыграет с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В этом сезоне на счету 24-летнего правого защитника 4 гола и 5 результативных передач в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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7 комментариев

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Совесть Черданцева
Приехали: Мбаппе минус, Рамос, минус, Месси минус, Хакими минус....
F, че сказать
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Mixos Demid
ПСЖ сможет набрать 11 человек на матч?
+1
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Пошлю любого, кто против футбола!
Надо что бы все восстановились к матчу с Баварией, а то снова будет вылет(
+2
0
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PSG Forever
ппц, я вот одно не могу понять, предстоящие архиважные матчи имеет эффект вызывать заранее травмы?!
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Nathan De Stavr
Это реально какое-то проклятие. Мс тоже в упадке в плей-оф. Видимо не суждено арабским деньгам Лигу Чемпионов покорить
+9
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+9
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Геннадий Тимченко
Ну теперь лучший футболист Бразилии на деле подтвердит этот статус в матче с Монако - никто ему из одноклубников не помешает это сделать👏
+8
-2
+6
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izumrud67312@gmail.com
Это провал🥺😱
+8
0
+8
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