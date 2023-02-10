Хакими вряд ли сыграет с «Монако» из-за повреждения. Ранее травмы в «ПСЖ» получили Мбаппе и Месси

получил повреждение в матче Кубка Франции с « ».

Как сообщает L’Équipe, защитник «ПСЖ» почувствовал боль в задней поверхности бедра во время игры 1/8 финала Кубка Франции с «Марселем» (1:2).

В связи с этим повреждением его участие в завтрашнем матче 23-го тура Лиги 1 против « » находится под вопросом.

Ранее травмы получили и . 14 февраля «ПСЖ» сыграет с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В этом сезоне на счету 24-летнего правого защитника 4 гола и 5 результативных передач в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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