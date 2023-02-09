«Во многом благодаря «Спартаку» футбол, который мы знаем, существует в России. По вкладу клуб впереди всех». Деменко об истории
Максим Деменко оценил вклад «Спартака» в развитие российского футбола.
«Имя «Спартака» ассоциируется с футболом, оно дало толчок к развитию футбола в стране. Футбол, который мы знаем, в России существует во многом благодаря «Спартаку». У «Спартака» была игра, которая нравилась болельщикам, со спартаковскими стеночками, были и стиль, и титулы. Игрой «Спартака» восхищались.
По совокупности и вкладу в футбол России «Спартак» впереди всех, если брать всю историю целиком. Потому что это имя», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
Какое имеешь к Спартаку отношение ?
И почему именно Спартак виноват , что наш футбол за 30 лет толком ничего не достиг при наличии огромных денег ?
Чемпионат СССР / Чемпионат России
Чемпион (22): 1936 (осень), 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989, / 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17
Серебряный призёр (18): 1937, 1954, 1955, 1963, 1968, 1974, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1991, / 2005, 2006, 2007, 2009, 2011/12, 2020/21
Бронзовый призёр (12): 1936 (весна), 1940, 1948, 1949, 1957, 1961, 1970, 1982, 1986, / 1995, 2002, 2017/18
Кубок СССР / Кубок России
Обладатель (14): 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1991/92, / 1993/94, 1997/98, 2002/03, 2021/22
Финалист (7): 1948, 1952, 1957, 1972, 1981, / 1995/96, 2005/06
Может из-за десятого места, занятого в прошлом сезоне?
Вклад Спартака в футбол СССР - это высиживание чемпионств Николаем Петровичем в приёмной Суслова..
Как сообщает ветеран Спартака Валерий Рейнгольд
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/pavelfcsm/2731527.html
"— В 62-м Маслаченко долго не разрешали перейти из «Локомотива» в «Спартак».
— Да, скандал был, работники ЦК уже подключились. Но Николай Петрович был вхож к Суслову, и вопросы решались на таком уровне."
Количество завоёванных Спартаком в России титулов - 15 (делит третье место с Локомотивом)..
И что там с европейскими титулами?
А так-то да, впереди всех..
Нельзя жить прошлыми заслугами
Не изменилось бы абсолютно ничего