«Во многом благодаря «Спартаку» футбол, который мы знаем, существует в России. По вкладу клуб впереди всех». Деменко об истории

Теги Спартак премьер-лига Россия Максим Деменко Футбол

Максим Деменко оценил вклад «Спартака» в развитие российского футбола.

«Имя «Спартака» ассоциируется с футболом, оно дало толчок к развитию футбола в стране. Футбол, который мы знаем, в России существует во многом благодаря «Спартаку». У «Спартака» была игра, которая нравилась болельщикам, со спартаковскими стеночками, были и стиль, и титулы. Игрой «Спартака» восхищались.

По совокупности и вкладу в футбол России «Спартак» впереди всех, если брать всю историю целиком. Потому что это имя», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

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20 комментариев

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юра георгиевский
Зачем у пьяных людей берут интервью..... ?! Это же выглядит очень нелепо и комично.
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dvd-77
Ответ Hong Kil
А сколько у этого имени трофеев европейских?
Болотные с иГоГошками тут как тут, смердят от зависти.
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OldRedWhite
Кто ты ?
Какое имеешь к Спартаку отношение ?
И почему именно Спартак виноват , что наш футбол за 30 лет толком ничего не достиг при наличии огромных денег ?
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Slavnov
и не поспоришь
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Evincive
Близко никого нет!
Чемпионат СССР / Чемпионат России
Чемпион (22): 1936 (осень), 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989, / 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17
Серебряный призёр (18): 1937, 1954, 1955, 1963, 1968, 1974, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1991, / 2005, 2006, 2007, 2009, 2011/12, 2020/21
Бронзовый призёр (12): 1936 (весна), 1940, 1948, 1949, 1957, 1961, 1970, 1982, 1986, / 1995, 2002, 2017/18
Кубок СССР / Кубок России
Обладатель (14): 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1991/92, / 1993/94, 1997/98, 2002/03, 2021/22
Финалист (7): 1948, 1952, 1957, 1972, 1981, / 1995/96, 2005/06
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здоровяк
Что-то новое. Спартак уже изобрел футбол?
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Rinat Khudayberdin
вот он ваш спартак - живёте прошлым
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Hong Kil
А сколько у этого имени трофеев европейских?
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Дважды_Герой
Ответ </c/>
Спартак клуб номер один в России, не смотря на любые рейтинги от ВЦИОМ...
С чего вдруг?
Может из-за десятого места, занятого в прошлом сезоне?
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Дважды_Герой
«По совокупности и вкладу в футбол России «Спартак» впереди всех, если брать всю историю целиком. Потому что это имя», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

Вклад Спартака в футбол СССР - это высиживание чемпионств Николаем Петровичем в приёмной Суслова..
Как сообщает ветеран Спартака Валерий Рейнгольд
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/pavelfcsm/2731527.html

"— В 62-м Маслаченко долго не разрешали перейти из «Локомотива» в «Спартак».

— Да, скандал был, работники ЦК уже подключились. Но Николай Петрович был вхож к Суслову, и вопросы решались на таком уровне."

Количество завоёванных Спартаком в России титулов - 15 (делит третье место с Локомотивом)..

И что там с европейскими титулами?

А так-то да, впереди всех..
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Burel
Ответ </c/>
Спартак клуб номер один в России, не смотря на любые рейтинги от ВЦИОМ...
щас прибегут фанаты придворного проекта, которые уверены, что до газпрома футбола не существовало
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Pok_Toholo
Вкладу во что? Скандалы, истерики, изгнания своих легенд, увольнения тренеров посреди сезона, спартаковскому колесу, трешток перед дерби, оскорбления и вой в клубном твиттере после поражений? Может дело в цифре 0 на полке евротрофеев и антирекорд 1-18? Тут да, замечательно продвигают медийность футбола, только непонятно в какую сторону.
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Спартак клуб номер один в России, не смотря на любые рейтинги от ВЦИОМ...
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Burel
Ответ Валентин Шишкин
Не было бы Спартака, лучшие игроки, деньги и фанаты устремились бы к другому бренду - Динамо, Торпедо, ЦСКА. Не изменилось бы абсолютно ничего
какие деньги и лучшие игроки. Это Спартак развивал игроков, а не наоборот, и имел свой фирменный стиль. А в Алании и Роторе даже больше платили.
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Валентин Шишкин
Не было бы Спартака, лучшие игроки, деньги и фанаты устремились бы к другому бренду - Динамо, Торпедо, ЦСКА. Не изменилось бы абсолютно ничего
И к зениту,как сказал бы Орлов.Много вас таких теоретиков, а Спартак как был супер клубом и народной командой,так и останется таковым на века.
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Тиджани Бабангида
С этим мало кто спорит. Но реалии сегодняшнего дня говорят о том что и «Зенит» - это имя и ЦСКА - это имя и «Локо» и «Динамо» и «Рубин» и другие.
Нельзя жить прошлыми заслугами
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Aleksey Yashin
У Спартака были не только стеночки, но и забегания!
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Растиньяк
Ответ А ты?
Вот это нездоровое влечение к истории и тянет Россию на дно. Все живут настоящим, а мы никак не вылезем из истории…
настоящее очень уродливо)
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Валентин Шишкин
Не было бы Спартака, лучшие игроки, деньги и фанаты устремились бы к другому бренду - Динамо, Торпедо, ЦСКА.
Не изменилось бы абсолютно ничего
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А ты?
Вот это нездоровое влечение к истории и тянет Россию на дно. Все живут настоящим, а мы никак не вылезем из истории…
+9
-8
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