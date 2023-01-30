Тареми об Иране: «Мы хотим свободы. Нужно освободить политических заключенных сейчас же. Мечтаю о счастье для своего народа»

Теги высшая лига Португалия Порту Сборная Ирана по футболу Политика Мехди Тареми Футбол

Мехди Тареми призвал власти Ирана освободить политических заключенных.

«Все мы, иранцы, хотим свободы. Освобождение политических заключенных, арестованных после недавних протестов, должно произойти сейчас же. Они должны воссоединиться со своими семьями.

Эти семьи страдают и ищут своих близких. Я мечтаю о счастье для своего народа», – написал нападающий «Порту» и сборной Ирана в социальных сетях. 

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44 комментария

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natetinain
Ответ Нелепые лохи недовольны всегда и всем
Итого: в ужасном, плохом, кровавом Иране, литерали 1984 градуса по Гарри Поттеру, игрок сборной страны, родственники которого все ещё живут в ней, прямо выступает против политики своего правительства, хотя по идее, его и его близких должны после такого расстрелять из минометов. В светлых демократичных консеснусных сейфспесах с горизонтальным принятием решений в Европе и Америке сказать о том, что ты не поддерживаешь окраину или ЛГБТ - подвергнуться остракизму. Главное, не перепутать.
из достоверных источников: Иран «проводит больше казней, чем любая другая страна, кроме Китая». (500-1000 чел.) в том числе по нескольким политическим статьям. это так славно, конечно, по сравнению с бесчеловечным западным остракизмом.
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Седесим Куиндесимов
Юзеры спорца болели против Ирана просто из-за их правительства, хотя сами футболисты отреклись от них как могли, в т.ч. публично (Тареми и Азмун). Испанский стыд
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Виктор Ш.
Ответ Гоша Петров
Вот вся суть оппозиции,никакого мнения кроме своего не принимаете,лицемеры.С чего вообще решили что кому то надо высказываться?Многих все устраивает и они поддерживают нынешний режим,об этом не думаете?
Я сегодня в одном заметном политическом ТГ-канале прочитал любопытную заметку насчет Ирана:

"Иран: собственный опыт

Лет 10 назад нам пришлось много общаться с иранской интеллигенцией. Частные наблюдения, не претендующие на всеобщность :

1) Городские иранцы — очень вежливые и высококультурные люди. Если пытаться как-то вывести "среднюю t по больнице", то он будет даже несколько выше, чем в России, где мы пока что еще на относительно высоком, даже по меркам "первого мира", уровне
2) 80% из них ненавидят иранскую власть и с восторгом смотрят на США
3) при этом, в случае начала войны с США, 80% из этих 80% пойдут добровольцами в иранскую армию

Вот такие забавные парадоксы."

Это для понимания разницы между их оппозиционерами и нашими соево-релокационными, голос которых на этом сайте постоянно можно услышать)
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Okaka
Тареми просто красава, не то, что Кокора
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Матвей Суицидин
Ответ Нелепые лохи недовольны всегда и всем
Итого: в ужасном, плохом, кровавом Иране, литерали 1984 градуса по Гарри Поттеру, игрок сборной страны, родственники которого все ещё живут в ней, прямо выступает против политики своего правительства, хотя по идее, его и его близких должны после такого расстрелять из минометов. В светлых демократичных консеснусных сейфспесах с горизонтальным принятием решений в Европе и Америке сказать о том, что ты не поддерживаешь окраину или ЛГБТ - подвергнуться остракизму. Главное, не перепутать.
Что-то я не слышал, чтобы за гомофобию кого-то в тюрьму сажали в Европе, вспомнилось только что оштрафовали Руне за т,о что за базаром не следил https://www.sports.ru/tribuna/blogs/nitkina/2933073.html
а в Иране уже несколько футболистов сидят, самый известный случай с игроком из Трактора, погугли, его обвинили в том числе и в создании террористической организации. Но, судя по всему, он просто был задержан во время протестов.
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Хортон
Ответ Гоша Петров
Вот вся суть оппозиции,никакого мнения кроме своего не принимаете,лицемеры.С чего вообще решили что кому то надо высказываться?Многих все устраивает и они поддерживают нынешний режим,об этом не думаете?
У либералов цугцванг: с одной стороны им вроде бы надо топить за демократические ценности, а с другой - тяжело смириться с тем, что они в меньшинстве и по канонам демократии должны подчиняться воле ненавистного большинства, пока сами не станут большинством.
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Mihel
"Друзей" у России всё меньше и меньше 😏
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Romeo Yankovich
Ответ Гоша Петров
Вот вся суть оппозиции,никакого мнения кроме своего не принимаете,лицемеры.С чего вообще решили что кому то надо высказываться?Многих все устраивает и они поддерживают нынешний режим,об этом не думаете?
Мнения кроме своего??? А кто его высказал??? Вот давай, пяток из действующих назови, но не днарей. Отмолчаться и потом встать на сторону победителя - не является мнением, а приспособленчество.
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fargys
Ответ Гоша Петров
Вот вся суть оппозиции,никакого мнения кроме своего не принимаете,лицемеры.С чего вообще решили что кому то надо высказываться?Многих все устраивает и они поддерживают нынешний режим,об этом не думаете?
Они не думают, они просто реплицирируют самые заплюсованные высказывания с различных форумов, вроде спортса.
Если много плюсиков, значит так считает большинство. Рассчитано на подрастающее поколение, у которого не очень развито критическое мышление и которое крайне склонно сбиваться в группы.
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Нелепые лохи недовольны всегда и всем
Итого: в ужасном, плохом, кровавом Иране, литерали 1984 градуса по Гарри Поттеру, игрок сборной страны, родственники которого все ещё живут в ней, прямо выступает против политики своего правительства, хотя по идее, его и его близких должны после такого расстрелять из минометов.
В светлых демократичных консеснусных сейфспесах с горизонтальным принятием решений в Европе и Америке сказать о том, что ты не поддерживаешь окраину или ЛГБТ - подвергнуться остракизму.
Главное, не перепутать.
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Екн Лор
Ответ Гоша Петров
Вот вся суть оппозиции,никакого мнения кроме своего не принимаете,лицемеры.С чего вообще решили что кому то надо высказываться?Многих все устраивает и они поддерживают нынешний режим,об этом не думаете?
Интересно, почему же многих все "устраивает"? Не из-за того что за выступление против режима дают сроки? Да нет конечно, у нас любой может выйти на площадь с плакатом против СВО! У нас власть считается с любым мнением, не то что эта лицемерная оппозиция!
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King_X
Комменты, конечно, забавные
Всем так легко советовать

Тареми едва ли планирует возвращаться в Иран во время карьеры или после, ему пофиг

А тут "умные" комментаторы всё ждут от рос футболистов, что те выскажутся, а потом им нигде не дадут играть, причём с завершением карьеры даже на ТВ появиться не дадут или должность в клубах занять для хоть какого-то заработка

Но лучше высказаться ради респектов всяких популистов со спортса и вк, а после без навыков сидеть с одним чёрствым хлебушком или за гроши работать разнорабочим, ага))
В жизни такие же решения небось принимают эти советчики, блин
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Guillermo
Ответ Sergio19882007
мужик,не то что его коллеги с РФ)
За каких политзаключённых предлагаете высказаться российским футболистам?
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Guillermo
Ответ dum dam
Вещать из-за «бугра», это как вещать в комментариях sports.ru. Простой пример, при всей неоднозначности Навального и всех его высказываний, он вернулся в Россию, хотя с вероятностью 99% знал, что его здесь ждет.
Всё однозначно с Навальным. Толерантные друзья из Германии не моргнув глазом пенделем отправили его на растерзание "тоталитарному режиму"
+2
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-5
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Guillermo
Ну правильно, они стреляли по гос усреждениям, по людям, и теперь их освободить?
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-3
0
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evil
Ну там уже как несколько дней свободу несут, чё ему опять не нравится?
+5
-1
+4
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Нехачуха
Ответ Winterburn
Не знаю на счет режима, но тебя видимо уже победил, раз ты порвался.
Аххахаахахах
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-2
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Гоша Петров
Ответ Sergio19882007
мужик,не то что его коллеги с РФ)
Вот вся суть оппозиции,никакого мнения кроме своего не принимаете,лицемеры.С чего вообще решили что кому то надо высказываться?Многих все устраивает и они поддерживают нынешний режим,об этом не думаете?
+25
-11
+14
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Michael_Monza
тупой кретин, посмотри на замечательную свободу, в Ираке, Ливии и Югославии.
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-2
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ХЫЫЫ
Ответ dum dam
Вещать из-за «бугра», это как вещать в комментариях sports.ru. Простой пример, при всей неоднозначности Навального и всех его высказываний, он вернулся в Россию, хотя с вероятностью 99% знал, что его здесь ждет.
Я за него, но он затупил. Представь как он бы сейчас помог оппозиции, будучи на свободе. Он купился на эту дичь, "а че легко за границей критиковать". Политик должен понимать обстановку, свой народ и риски.
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KiNG_K
Ответ Winterburn
Молодец Тареми, высказался, а мог бы весь день, как некоторые, бегать с ветки на ветку за теми, кто по 50 комментов в день на спортс строчит ради плюсиков, и писать под каждым из них, что он написан ради плюсиков)
Так даже бегать не надо, куда не зайду ты уже оставил своё... свой след. неужели реальная жизнь настолько неинтересная, что постоянно на спортс сидишь ради плюсиков? Хочется нормальные комментприи почитать, а нет, под каждой второй новостью ты отписался, как обычно популистский треп ради того, чтобы в топе оказаться.
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-3
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Уся Ваткин
Ответ Winterburn
При этом тем иранцам, кто высказывается, реально угрожает физическая расправа, а нашим доблестным молодцам только урезание зарплаты и возможно временный перевод в дубль
А как же статья за дискредитацию власти, иноагентство, кувалда, в конце концов...
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Winterburn
Ответ Нехачуха
14к комментов на спорце, так точно победишь РЕЖЫМ БГГ
Не знаю на счет режима, но тебя видимо уже победил, раз ты порвался.
+3
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-7
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McTOSHA 1981
Написал нападающий Порту и БЫВШИЙ нападающий сборной Ирана
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-2
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Hong Kil
Если иранцы хотят свободы, они должны требовать проведения гей-парада в Тегеране! Они должны требовать, что бы Аятолла был трансгендером! Они должны требовать, что бы иранские женщины занимались карьерой, а не семьей! Ну наверное об этом Тареми напишет вы следующем твите.
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