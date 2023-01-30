Тареми об Иране: «Мы хотим свободы. Нужно освободить политических заключенных сейчас же. Мечтаю о счастье для своего народа»

призвал власти Ирана освободить политических заключенных.

«Все мы, иранцы, хотим свободы. Освобождение политических заключенных, арестованных после недавних протестов, должно произойти сейчас же. Они должны воссоединиться со своими семьями.

Эти семьи страдают и ищут своих близких. Я мечтаю о счастье для своего народа», – написал нападающий «Порту» и сборной в социальных сетях.

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