Тареми об Иране: «Мы хотим свободы. Нужно освободить политических заключенных сейчас же. Мечтаю о счастье для своего народа»
Мехди Тареми призвал власти Ирана освободить политических заключенных.
«Все мы, иранцы, хотим свободы. Освобождение политических заключенных, арестованных после недавних протестов, должно произойти сейчас же. Они должны воссоединиться со своими семьями.
Эти семьи страдают и ищут своих близких. Я мечтаю о счастье для своего народа», – написал нападающий «Порту» и сборной Ирана в социальных сетях.
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"Иран: собственный опыт
Лет 10 назад нам пришлось много общаться с иранской интеллигенцией. Частные наблюдения, не претендующие на всеобщность :
1) Городские иранцы — очень вежливые и высококультурные люди. Если пытаться как-то вывести "среднюю t по больнице", то он будет даже несколько выше, чем в России, где мы пока что еще на относительно высоком, даже по меркам "первого мира", уровне
2) 80% из них ненавидят иранскую власть и с восторгом смотрят на США
3) при этом, в случае начала войны с США, 80% из этих 80% пойдут добровольцами в иранскую армию
Вот такие забавные парадоксы."
Это для понимания разницы между их оппозиционерами и нашими соево-релокационными, голос которых на этом сайте постоянно можно услышать)
а в Иране уже несколько футболистов сидят, самый известный случай с игроком из Трактора, погугли, его обвинили в том числе и в создании террористической организации. Но, судя по всему, он просто был задержан во время протестов.
Если много плюсиков, значит так считает большинство. Рассчитано на подрастающее поколение, у которого не очень развито критическое мышление и которое крайне склонно сбиваться в группы.
В светлых демократичных консеснусных сейфспесах с горизонтальным принятием решений в Европе и Америке сказать о том, что ты не поддерживаешь окраину или ЛГБТ - подвергнуться остракизму.
Главное, не перепутать.
Всем так легко советовать
Тареми едва ли планирует возвращаться в Иран во время карьеры или после, ему пофиг
А тут "умные" комментаторы всё ждут от рос футболистов, что те выскажутся, а потом им нигде не дадут играть, причём с завершением карьеры даже на ТВ появиться не дадут или должность в клубах занять для хоть какого-то заработка
Но лучше высказаться ради респектов всяких популистов со спортса и вк, а после без навыков сидеть с одним чёрствым хлебушком или за гроши работать разнорабочим, ага))
В жизни такие же решения небось принимают эти советчики, блин