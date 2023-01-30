Форвард «Сочи» Сарвели: «Не думаю, что будем играть в «автобус». При Бердыеве будет намного лучше»

поделился ожиданиями от работы с главным тренером «Сочи» .

– Ты говоришь, что тебе нравятся тренировки при Бердыеве. Чем?

– Они мне нравятся в плане игровых упражнений и отношения к занятиям, к мелочам. Есть много всего, над чем можно задуматься, можно постоянно анализировать то, что ты делаешь. Мне все очень нравится. 100 процентов каждый из нас будет прибавлять.

– Есть мнение, что Бердыев играет только в «автобус». Можешь себе это представить в «Сочи»?

– Как играть – решает тренер. Наверное, под каждый стиль нужны разные футболисты. Не думаю, что мы будем играть в «автобус».

– Думаешь, при Бердыеве «Сочи» будет лучше?

– Будет намного лучше.

– Бердыев кардинально отличается от Гаранина?

– Конечно. Это тренер, который много что выигрывал, он очень опытный. Наверное, это один из тренерских топов в России. Все, что сейчас происходит, какие у него требования и что он хочет видеть в команде, наверное, чем-то похоже на работу у Осинькина в «Крыльях». Это подход к мелочам. Мне все нравится. Я хочу поработать с Курбаном Бекиевичем, – сказал форвард « ».