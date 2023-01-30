Форвард «Сочи» Сарвели: «Не думаю, что будем играть в «автобус». При Бердыеве будет намного лучше»
Владислав Сарвели поделился ожиданиями от работы с главным тренером «Сочи» Курбаном Бердыевым.
– Ты говоришь, что тебе нравятся тренировки при Бердыеве. Чем?
– Они мне нравятся в плане игровых упражнений и отношения к занятиям, к мелочам. Есть много всего, над чем можно задуматься, можно постоянно анализировать то, что ты делаешь. Мне все очень нравится. 100 процентов каждый из нас будет прибавлять.
– Есть мнение, что Бердыев играет только в «автобус». Можешь себе это представить в «Сочи»?
– Как играть – решает тренер. Наверное, под каждый стиль нужны разные футболисты. Не думаю, что мы будем играть в «автобус».
– Думаешь, при Бердыеве «Сочи» будет лучше?
– Будет намного лучше.
– Бердыев кардинально отличается от Гаранина?
– Конечно. Это тренер, который много что выигрывал, он очень опытный. Наверное, это один из тренерских топов в России. Все, что сейчас происходит, какие у него требования и что он хочет видеть в команде, наверное, чем-то похоже на работу у Осинькина в «Крыльях». Это подход к мелочам. Мне все нравится. Я хочу поработать с Курбаном Бекиевичем, – сказал форвард «Сочи».
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