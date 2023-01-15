Индзаги об 1:0 с «Вероной»: «Интер» сохранил тонус, хотя во вторник мы играли 120 минут»

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Симоне Индзаги оценил победу «Интера» над «Вероной» (1:0) в Серии А.

«Во вторник мы играли 120 минут, но команда сохранила тонус. Мы забили быстрый гол и, несмотря на небольшое напряжение в концовке, выглядели солидно и не теряли концентрацию, не позволив «Вероне» доставить нам особых хлопот, хотя соперник на это способен.

Мы должны идти от матча к матчу и надеяться, что все игроки вернутся в строй и у нас будет больше выбора», – сказал главный тренер «Интера».

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