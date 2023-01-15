У «Интера» 5 побед и ничья за последние 6 матчей. Дальше – игра с «Миланом» за Суперкубок Италии

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Верона Футбол

«Интер» продлил серию без поражений до шести матчей.

Команда Симоне Индзаги обыграла «Верону» (1:0) в 18-м туре чемпионата Италии.

Также «нерадзурри» начиная с 9 ноября победили «Болонью» (6:1), «Аталанту» (3:2), «Наполи» (1:0) в Серии А, «Парму» (2:1) – в Кубке Италии, а также сыграли вничью с «Монцей» (2:2) в чемпионате. Последнее поражение – от «Ювентуса» (0:2) 6 ноября.

Далее «Интер» сыграет с «Миланом» в матче за Суперкубок Италии – это случится 18 января.

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2 комментария

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Семён Жуйло
Ответ Игорь Нижник
Интер очень мрачный , можно на Милан грузить спокойно
Потом только не ругайся.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Нижник
Интер очень мрачный , можно на Милан грузить спокойно
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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