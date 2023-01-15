У «Интера» 5 побед и ничья за последние 6 матчей. Дальше – игра с «Миланом» за Суперкубок Италии

« » продлил серию без поражений до шести матчей.

Команда Симоне Индзаги обыграла «Верону» (1:0) в 18-м туре чемпионата Италии.

Также «нерадзурри» начиная с 9 ноября победили «Болонью» (6:1), «Аталанту» (3:2), «Наполи» (1:0) в Серии А, «Парму» (2:1) – в Кубке Италии, а также сыграли вничью с «Монцей» (2:2) в чемпионате. Последнее поражение – от «Ювентуса» (0:2) 6 ноября.

Далее « » сыграет с «Миланом» в матче за Суперкубок Италии – это случится 18 января.