У «Интера» 5 побед и ничья за последние 6 матчей. Дальше – игра с «Миланом» за Суперкубок Италии
«Интер» продлил серию без поражений до шести матчей.
Команда Симоне Индзаги обыграла «Верону» (1:0) в 18-м туре чемпионата Италии.
Также «нерадзурри» начиная с 9 ноября победили «Болонью» (6:1), «Аталанту» (3:2), «Наполи» (1:0) в Серии А, «Парму» (2:1) – в Кубке Италии, а также сыграли вничью с «Монцей» (2:2) в чемпионате. Последнее поражение – от «Ювентуса» (0:2) 6 ноября.
Далее «Интер» сыграет с «Миланом» в матче за Суперкубок Италии – это случится 18 января.
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