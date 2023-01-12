Поттер о трудностях в «Челси»: «Это самая сложная работа в футболе. Мы проходим через боль, понимаю недовольство»

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер рассказал о трудностях в «Челси».

«Я думаю, что этим клубом управляли определенным образом в течение 20 лет, и делали это действительно хорошо. Я с огромным уважением отношусь к предыдущим владельцам и к тому, чего они добились и что сделали. Это потрясающе.

Но, к сожалению, их здесь больше нет. Все это лидерство потеряно. Пришел новый владелец, все изменилось очень быстро. Если вы посмотрите, что произошло за последние 6-12 месяцев, то это невероятное количество событий.

Иногда это может проявляться по-разному. Было бы неуважительно сказать: «Ну, все прошло, давайте просто продолжим». У нас новый персонал, новые структуры, новые люди. Многое ушло, и необходимо попытаться построить все заново. Но, тем временем, все еще есть «Челси», есть требования и ожидания.

Клуб пытается стать правильно управляемым, правильно функционирующим в действительно конкурентной среде. Возможно, мы еще не дошли до этого. Мне это довольно легко понять и осознать. Но я знаю, что есть много людей, которые так не считают.

Перемены сложны для любой организации. Это не значит, что произошел какой-то переворот. Теперь нам приходится иметь дело с «новым» настоящим. Мы должны строить все заново, потому что многое изменилось и многое ушло.

Я думаю, что это, вероятно, самая сложная работа в футболе. Из-за смены руководства, из-за ожиданий и, что вполне справедливо, из-за того, каким люди видят «Челси». Но я не думал, что мы потеряем 10 игроков первой команды. Это просто то, где мы сейчас находимся.

Предыдущие владельцы добились потрясающих результатов. Но это новая эра, новая глава. Да, мы проходим через боль, сейчас нам трудно. Я понимаю недовольство и ценю поддержку», – заявил главный тренер «Челси».

Поттер о критике: «Пепа, Артету, Клоппа ругали в первый сезон. Не утверждаю, что я идеален, но все сложно»

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21 комментарий

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*MVP*
Ответ кроссовер Айверсона
Я помню когда только пришел Абрамович, он тоже скупал всякий громких игроков без особой селекции - Муту, Верон, Креспо, Роббен, Кежман, даже Алексея Смертина купил, кого там только не было) прям дежавю :)
господи, сколько имен намешал.

Смертин - чисто имиджевый трансфер. Роббен играл круто, по сути и стал звездой в Челси, после уехав в Реал. Кежмана купили и продали за 5.3 млн фунтов, а за год он помог взять титул, первый за 50 лет.
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Глор Обыкновенный
Ответ DolJun
к сожалению, здесь их больше нет) собственно поэтому у руля клуба и находится поттер а не тухель)
Уверен, что у РА Тухель вылетел бы точно так же. Проблем таких не было, а играли как 💩
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кроссовер Айверсона
Я помню когда только пришел Абрамович, он тоже скупал всякий громких игроков без особой селекции - Муту, Верон, Креспо, Роббен, Кежман, даже Алексея Смертина купил, кого там только не было)

прям дежавю :)
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Сергей Кайзер
Ответ инок
Челси уже посыпалось без Абрамовича и Грановской - и это только начало конца
Какого конца?
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Акира_1
Согласен с Поттером, Челси пишет новую историю, потому хочется, чтоб в ней не было таких пятен, как Грем. Не потому что он плохой человек, а потому, что он не тренер для топ команд.
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vrazrez
Классический физрук. Может затащить команду бегунов и бойцов в еврокубки в отдельно взятом сезоне. Но ситуация сейчас иная.
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DolJun
Ответ rigobersong
Привет, что с лицом?:)
привет, ты почему так часто пропадаешь?)
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rigobersong
Ответ DolJun
к сожалению, здесь их больше нет) собственно поэтому у руля клуба и находится поттер а не тухель)
Привет, что с лицом?:)
+1
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DolJun
к сожалению, здесь их больше нет) собственно поэтому у руля клуба и находится поттер а не тухель)
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chelove4ik
Каждый раз к новостям с таким заголовком добавляю «Гарри» и ничего не могу с собой поделать.
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Олег Булдаков
Зовите Амбридж
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Ноно Гомес
Сегодня ты должен подключить все, даже магию чтоб победить...
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ну давай, кастани 10 место)
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инок
Челси уже посыпалось без Абрамовича и Грановской - и это только начало конца
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Good Man
Просто верните Тухеля
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Wekil Halylow
Ожыдания: Абра-Кадабра
Реальност : Ахалай-Махалай!!!
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rigobersong
Офигеть там на дачников кф 4, пойду заряжу пятак:)😀
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Barsa! bolshe chem klub
Кто то сидит, читает статейку и....

плачет и плачет.... Плачет и плачет
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GuruFutbola
Дайте проработать топарю чоперу, и он выведет челси в чемпионшип
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rigobersong
350 лямов впулили в состав, в который до этого сезона впулили почти лярд:))🤣🤣🤣 Поттер конечно еще тот шарлатан, надеюсь посмотрим на фк Мем в чемпионшипе:))
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Wekil Halylow
Ожыдания: Абра-Кадабра
Реальност : Ахалай-Махалай
0
-3
-3
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