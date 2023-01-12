Поттер о трудностях в «Челси»: «Это самая сложная работа в футболе. Мы проходим через боль, понимаю недовольство»

рассказал о трудностях в «Челси».

«Я думаю, что этим клубом управляли определенным образом в течение 20 лет, и делали это действительно хорошо. Я с огромным уважением отношусь к предыдущим владельцам и к тому, чего они добились и что сделали. Это потрясающе.

Но, к сожалению, их здесь больше нет. Все это лидерство потеряно. Пришел новый владелец, все изменилось очень быстро. Если вы посмотрите, что произошло за последние 6-12 месяцев, то это невероятное количество событий.

Иногда это может проявляться по-разному. Было бы неуважительно сказать: «Ну, все прошло, давайте просто продолжим». У нас новый персонал, новые структуры, новые люди. Многое ушло, и необходимо попытаться построить все заново. Но, тем временем, все еще есть «Челси», есть требования и ожидания.

Клуб пытается стать правильно управляемым, правильно функционирующим в действительно конкурентной среде. Возможно, мы еще не дошли до этого. Мне это довольно легко понять и осознать. Но я знаю, что есть много людей, которые так не считают.

Перемены сложны для любой организации. Это не значит, что произошел какой-то переворот. Теперь нам приходится иметь дело с «новым» настоящим. Мы должны строить все заново, потому что многое изменилось и многое ушло.

Я думаю, что это, вероятно, самая сложная работа в футболе. Из-за смены руководства, из-за ожиданий и, что вполне справедливо, из-за того, каким люди видят «Челси». Но я не думал, что мы потеряем 10 игроков первой команды. Это просто то, где мы сейчас находимся.

Предыдущие владельцы добились потрясающих результатов. Но это новая эра, новая глава. Да, мы проходим через боль, сейчас нам трудно. Я понимаю недовольство и ценю поддержку», – заявил главный тренер « ».

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