Арендованный у «МЮ» защитник «Марселя» Байи сломал ребра сопернику в Кубке Франции. Игрока доставили в реанимацию

сломал ребра сопернику в Кубке Франции.

В субботу « » одержал победу над «Йером» (2:0). Арендованный у « » защитник хозяев был удален на 15-й минуте. Байи получил красную карточку, ударив высоко задранной ногой в область груди хавбека «Йера» Альмике Муссу Н’Диая.

Полузащитник был доставлен в больницу и поступил в реанимацию. Состояние Н’Диая тяжелое, но его жизнь вне опасности. У игрока «Йера» диагностированы несколько переломов ребер, он испытывает сильные боли в области легких и печени. Н’Диай находится в сознании и может говорить.

Байи может получить дисквалификацию на срок от четырех до шести матчей.

По окончании вчерашней игры защитник заходил в раздевалку «Йера», чтобы узнать новости о Н’Диае и предложить свою футболку.