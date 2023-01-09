Арендованный у «МЮ» защитник «Марселя» Байи сломал ребра сопернику в Кубке Франции. Игрока доставили в реанимацию

Теги Марсель Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция Кубок Франции дисквалификации происшествия Йер Эрик Байи Альмике Ндиай Футбол

Эрик Байи сломал ребра сопернику в Кубке Франции.

В субботу «Марсель» одержал победу над «Йером» (2:0). Арендованный у «Манчестер Юнайтед» защитник хозяев был удален на 15-й минуте. Байи получил красную карточку, ударив высоко задранной ногой в область груди хавбека «Йера» Альмике Муссу Н’Диая.

Полузащитник был доставлен в больницу и поступил в реанимацию. Состояние Н’Диая тяжелое, но его жизнь вне опасности. У игрока «Йера» диагностированы несколько переломов ребер, он испытывает сильные боли в области легких и печени. Н’Диай находится в сознании и может говорить.

Байи может получить дисквалификацию на срок от четырех до шести матчей.

По окончании вчерашней игры защитник заходил в раздевалку «Йера», чтобы узнать новости о Н’Диае и предложить свою футболку.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Val Smith
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Б81
https://www.youtube.com/watch?v=tid-SqdzRZk видос
Ужас конечно, Баи думать надо головой!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stadjer
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кстати, у Йера в этом матче слева в обороне (что странно) вышел Йоанн Молло - удивительно, как быстро он улетел в низы французского чемпионата, ведь был очень качественным футболистом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ashan Sorokin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Дмитрий Яруллин
Денег бы лучше дал на лечение , а то футболку …
Футболку приложить к ребру вместо подорожника
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Станислав Л
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
еще хорошо, что попал в правую часть груди, а не левую (сердце)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Б81
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
https://www.youtube.com/watch?v=tid-SqdzRZk видос
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Yavriantz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот и доигрался со своими безумными подкатами и прыжками..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тен мать его Хаг
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
То что надо. Запакуйте двоих
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman_ello
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кварц01
Байи вообще то не арендованный а проданный и к МЮ сейчас никакого отношения не имеет.
Да нет, всё верно. В аренде играет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman_ello
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Дмитрий Яруллин
Денег бы лучше дал на лечение , а то футболку …
Я тоже рассмеялся, когда дочитал статью, а там про футболку😂 Просто клоун🤡
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чёрный тюльпан
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ lampard4ever
Байи и в Англии играл как костолом, здоровья травмированному парню.
Как бы он и в Вильярреале был далеко не ангелом. В МЮ-то как раз ещё не так жестил, но в целом игрок без головы и тормозов. Таким может и есть место в профессиональном спорте, но точно не в его верхушке.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кварц01
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Байи вообще то не арендованный а проданный и к МЮ сейчас никакого отношения не имеет.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lampard4ever
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Байи и в Англии играл как костолом, здоровья травмированному парню.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pixel 7 Pro.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
байи всегда, по крайней мере то время, что я следил за ним в мю, был костоломом.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Яруллин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Денег бы лучше дал на лечение , а то футболку …
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Флоренти́но Пéрес
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надо же, первая новость с Байи за всю карьеру, где травмированный не Байи.
+71
0
+71
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ТрактоПоктер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Ну и каково это, быть таким ?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
balander09
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Оперативно
Марсель играл вчера, а новость только сегодня ночью
За это время игрок мог скончаться от такой травмы
+32
-1
+31
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий