Роналду о переходе в «Аль-Наср»: «Видение клуба очень вдохновляет. Я жду возможности попробовать себя в новой лиге»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду высказался о переходе в «Аль-Наср».

37-летний форвард сборной Португалии официально стал игроком клуба из Саудовской Аравии.

«Я жду возможности попробовать себя в новой лиге, в другой стране.

Видение «Аль-Насра» очень вдохновляет. Я рад присоединиться к своим партнерам, чтобы вместе мы могли помочь команде добиться новых успехов», – сказал Роналду.

Ранее сообщалось, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Его базовый оклад – 75 млн долларов в год, а 200 млн – вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора.

Последним клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед», который, после скандального интервью игрока, расторг с ним контракт во время ЧМ-2022.

Роналду – игрок «Аль-Насра». Криштиану и правда уехал в Саудовскую Аравию

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66 комментариев

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Alan7
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Подождём, что скажет Пирс с сестрой.
Интересно теперь выглядит критика Тен Хага и Сантуша - почему ваш лучший игрок не в старте? Это тот который перешёл в Аль Наср?
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Spaten
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Как сказал бы Саламыч, сделать шаг назад, чтобы потом шагнуть дважды вперёд)
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ldldkkjd ñjjdh
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Ответ demchuk79
По мне лучше бы закончил уже он же великий лучший в истории как он говорит а конец может быть такой что запомнят только его интервью и скандалы
рекорд по голам не должен быть бит,вот и играет
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KING_OF_RUSSIA
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Ответ Александр Р
Стандартное быдло это ты , не стоит вылечивать свою тупость , не понял, что написано , проблемы твои.
Лол, понимать, что пишет стандартный хейтер составляющий предложения из стереотипных клише - много чести не требует
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ldldkkjd ñjjdh
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это поражение Роналду,ведь он самый простой вариант выбрал.Печально что такой конец карьеры
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Adam Saidov
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Спасибо за все Рон ♥️
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Александр Р
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Чел называет кого-то мерзким, судя как стандартное быдло с клишированным мышлением, найс. Уверен, в жизни у тебя достижений 0
Стандартное быдло это ты , не стоит вылечивать свою тупость , не понял, что написано , проблемы твои.
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KING_OF_RUSSIA
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Ответ Барсик Юрана
«Амбициозный Лео пришел помочь решить парижанам сверхзадачу - выиграть Лигу 1 после годичного перерыва! Ну и плюс сверхпрестижные Кубок Лиги и Кубок Франции. Ведь именно так его глоры реагировали до этого на возможный переход в ПСЖ Роналду, не так ли? )))) Ахахаххахаахахаааааа!!!!!! И вот теперь "игрок всех времен" оказывается-то занимается тем же))) Только не надо тут про ЛЧ - почему-то для Роналду вы это мотивацией не считали)» Кринжоботы о переходе Месси в псж, получайте!
Месси перешел в 34, Рону, на минуточку, через месяц 38. У тебя с арифметикой как?
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Jordan95
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Да ладно тебе, Криш.

Последние пол года сломали его. Сначала не смог смириться с тем, что не попадает в состав. Потом провал на ЧМ и победа Месси.

Это выглядит как побег. Может и не в ЛЧ, но с условной Ромой/Спортингом ещё мог договориться за небольшую зп и постараться выдать 1,2 сезона на хорошем уровне и уйти красиво.

Деньги? Криштиану и так на одной только рекламе делает под 100 миллионов в год.

Просто выбрал себе дворовой клуб с огромной личкой. Тренировки по фану, потом в особняк, бассейн, загар, все красиво. А это значит, что тот самый спортсмен в нем уже умер. Осталось только имя.
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KING_OF_RUSSIA
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Ответ Александр Р
Внимание ! новый вызов ! Самый высокооплачиваемый футболист в истории , в новой лиге ! И ведь сейчас эти новости на полном серьезе будут форсить везде, где только можно 🤦🏼‍♂️ какой же мерзкий этот фрукт , просто не понимаю, как можно играть с ним в одной команде ! Смотреть как он радуется голу с отскока или пенальти, делает свои стойки и «фирменное празднование» , как симулирует и ноет , жадный эгоист в погоне за своей статистикой!
Чел называет кого-то мерзким, судя как стандартное быдло с клишированным мышлением, найс. Уверен, в жизни у тебя достижений 0
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Евпатий Романов
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Болел за Роналду с детства и печально осознавать, что за этот год он так паршиво закончил свою карьеру и растоптал фактически всю свою репутацию заработанную потом и кровью. Бесславный конец для португальской легенды футбола. Решение покинуть Реал было фатальной ошибкой
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King_X
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Все-таки ну никак не верилось, что такой максималист перейдут Лигу вне Европы
Сейчас форма отвратительная, и психологически поплыл, но не будет же так весь сезон
Очевидно, набрал бы форму и в клубах, что на краю ЛЧ(типа Ромы) смог бы себя показать (кж не хуже разных Джеко сыграл бы)

Удивительный трансфер, реально будто завершать карьеру решил
Эхх
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TiGra
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Скопирую с одного паблика.

Лучшие цитаты Роналду:

2022 - "У меня были предложения от других клубов, но я им отказал, так как мне комфортно в МЮ".

2016 - "Мне всё равно что говорит Хави. Он играет в Катаре или где-то там. Он никогда не выигрывал золотой мяч, у меня их 3.

2015 - "Хочу закончить карьеру на топ уровне. Никаких МЛС, Катаров и прочее".
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crazy manc
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Ахаха, даже тут столько пафоса. Его сммщики понимают насколько это бредово звучит? Представляю как его вдохновляет игра против Аль-Хинкаля
Хинкали это в Грузии, ты напутал
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demchuk79
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По мне лучше бы закончил уже он же великий лучший в истории как он говорит а конец может быть такой что запомнят только его интервью и скандалы
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KING_OF_RUSSIA
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Ответ pav kh
Что нужно было сказать?
Зачем ты отвечаешь сумасшедшему? Смысл жизни чела - спамить в ветках про КР
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KING_OF_RUSSIA
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Респект. Пока Месси в тепличных условиях в ПСЖ Роналду отклонил предложение Реала чтобы привести саудовского гегемона к титулу. И это в 37 лет! Браво!
Месси как бы действительно в тепличных условиях в плюшевом чемпе со сборной из фифы катает..
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Человек1991
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Ответ Mark Renton
Главное, чтобы камнями не закидали, там с этим строго.
Вот именно что не строго ) там много таких как роналду , поэтому они и взяли его )
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leeexxxxtml
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Вроде Месси выиграл ЧМ и все его записали лучшим в истории, но почему-то также всех горит от каждого движения Роналду, но почему? Если Месси первый в мире для всех, то о Роналду же можно забыть и вспоминать с насмешками с улыбкой на лице. Но нет, всех просто выворачивает...в этом парадоксе заложена истина : на самом деле на подсознательном уровне все понимают что Роналду лучше, а не их кумир, поэтому их разрывает и они бесятся. И я их прекрасно понимаю...Ведь все эти ЗМ, ЧМ с пенальти, все это евровидение. Роналду чемпион сильнейших Топ 3 чемпионатов, с 5 ЛЧ в 2 клубах. Месси так и останется тепличным игроком Барсы с 3 ЛЧ в одном клубе. Роналду как футболист самый совершенный в истории. И ни Месси, ни Холланду, ни тем более Мбаппе ( в фермер лиге ) никогда не добиться того же успеха как у Короля Роналду. Спасибо тебе Криштиану Роналду Король футбола, я рад что еще примерно 100 лет ты останешься на троне футбола, так как и близко не появилось футболиста, который станет Чемпионом Топ 3 чемпионатов, 5 ЛЧ в 2 клубах и лучшим бомбардиром в истории футбола. Красава Криш!
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Евгений Кофанов
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это отсылка критикам?) Бабки не проблема ,ребята ,новый вызов ,страна,тепло ,все хорошо ,как вы?😄 Примерно так ,если перевести))
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Free Walker
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Забьёт больше Месси в 2023 и заберёт золотой мяч, а там и ЧМ2026 не за горами.
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Зелёный гопник
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Месси>Роналду ( футболисты с разных планет)
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Gon3a1e5@mail.ru
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Надо было вообще в голден стейт уариорс перейти
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Мгер Цолакян
В свои 37 лет не боится новых вызовов.
Респект. Пока Месси в тепличных условиях в ПСЖ Роналду отклонил предложение Реала чтобы привести саудовского гегемона к титулу. И это в 37 лет! Браво!
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Александр Р
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Ответ Варлампий Варлампий
это лицемерие, Овечкин радуется своим хитрожопым голам в пустые ворота или с точки, когда остается только махнуть лопатой, как будто накрутил всю пятерку, сделав ряд финтов, на таких важных щщах едет на скамейку, а по сути дармоед
Овечкин на закате карьеры так играть стал , а этот последние лет 7 так играет с момента перехода из МЮ , где был реально сильным игроком. Весь насквозь искусственный и наигранный 🤢
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