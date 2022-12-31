высказался о переходе в «Аль-Наср».

37-летний форвард сборной Португалии официально стал игроком клуба из Саудовской Аравии.

«Я жду возможности попробовать себя в новой лиге, в другой стране.

Видение «Аль-Насра» очень вдохновляет. Я рад присоединиться к своим партнерам, чтобы вместе мы могли помочь команде добиться новых успехов», – сказал Роналду.

Ранее сообщалось, что Роналду подписал контракт с « » до лета 2025 года. Его базовый оклад – 75 млн долларов в год, а 200 млн – вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора.

Последним клубом Криштиану был « », который, после скандального интервью игрока, расторг с ним контракт во время ЧМ-2022.

Роналду – игрок «Аль-Насра». Криштиану и правда уехал в Саудовскую Аравию

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