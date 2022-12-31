Роналду о переходе в «Аль-Наср»: «Видение клуба очень вдохновляет. Я жду возможности попробовать себя в новой лиге»
Криштиану Роналду высказался о переходе в «Аль-Наср».
37-летний форвард сборной Португалии официально стал игроком клуба из Саудовской Аравии.
«Я жду возможности попробовать себя в новой лиге, в другой стране.
Видение «Аль-Насра» очень вдохновляет. Я рад присоединиться к своим партнерам, чтобы вместе мы могли помочь команде добиться новых успехов», – сказал Роналду.
Ранее сообщалось, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Его базовый оклад – 75 млн долларов в год, а 200 млн – вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора.
Последним клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед», который, после скандального интервью игрока, расторг с ним контракт во время ЧМ-2022.
Роналду – игрок «Аль-Насра». Криштиану и правда уехал в Саудовскую Аравию
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Интересно теперь выглядит критика Тен Хага и Сантуша - почему ваш лучший игрок не в старте? Это тот который перешёл в Аль Наср?
Последние пол года сломали его. Сначала не смог смириться с тем, что не попадает в состав. Потом провал на ЧМ и победа Месси.
Это выглядит как побег. Может и не в ЛЧ, но с условной Ромой/Спортингом ещё мог договориться за небольшую зп и постараться выдать 1,2 сезона на хорошем уровне и уйти красиво.
Деньги? Криштиану и так на одной только рекламе делает под 100 миллионов в год.
Просто выбрал себе дворовой клуб с огромной личкой. Тренировки по фану, потом в особняк, бассейн, загар, все красиво. А это значит, что тот самый спортсмен в нем уже умер. Осталось только имя.
Сейчас форма отвратительная, и психологически поплыл, но не будет же так весь сезон
Очевидно, набрал бы форму и в клубах, что на краю ЛЧ(типа Ромы) смог бы себя показать (кж не хуже разных Джеко сыграл бы)
Удивительный трансфер, реально будто завершать карьеру решил
Эхх
Лучшие цитаты Роналду:
2022 - "У меня были предложения от других клубов, но я им отказал, так как мне комфортно в МЮ".
2016 - "Мне всё равно что говорит Хави. Он играет в Катаре или где-то там. Он никогда не выигрывал золотой мяч, у меня их 3.
2015 - "Хочу закончить карьеру на топ уровне. Никаких МЛС, Катаров и прочее".