71-летний Раньери возглавил «Кальяри» из Серии Б. Он вывел клуб из 3-го дивизиона в 1-й более 30 лет назад

« » назначил на пост главного тренера.

Контракт с 71-летним специалистом рассчитан до июня 2025 года.

«Кальяри» на данный момент идет 14-м в турнирной таблице .

Стоит отметить, что Раньери работал в «Кальяри» в 1988-1991 годах. Клаудио вывел клуб из Серии С в Серию B в 1989 году, а затем в высший дивизион в 1990-м.

Последним местом работы Раньери был «Уотфорд», который он покинул в январе 2022-го.