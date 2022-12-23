71-летний Раньери возглавил «Кальяри» из Серии Б. Он вывел клуб из 3-го дивизиона в 1-й более 30 лет назад

Теги Кальяри серия А Италия Клаудио Раньери Д2 Италия Футбол

«Кальяри» назначил Клаудио Раньери на пост главного тренера.

Контракт с 71-летним специалистом рассчитан до июня 2025 года.

«Кальяри» на данный момент идет 14-м в турнирной таблице Серии Б.

Стоит отметить, что Раньери работал в «Кальяри» в 1988-1991 годах. Клаудио вывел клуб из Серии С в Серию B в 1989 году, а затем в высший дивизион в 1990-м.

Последним местом работы Раньери был «Уотфорд», который он покинул в январе 2022-го.

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8 комментариев

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Рики Альварес
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Несносный дед)
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grek087
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Вот кто реальный красавчик!
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Прекрасная РФПЛ будущего
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Ответ Ru Ru
Я как раз в Кальяри переезжаю.
Поздравляю
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DanielCarvalho
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Ответ Ru Ru
Я как раз в Кальяри переезжаю.
Откуда?
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MATRiX
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Страшно представить, что кто-то тренирует дольше, чем я живу)
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Ru Ru
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Я как раз в Кальяри переезжаю.
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izhboldin-sergey
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Удачи ему!)
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Splin
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Красава
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