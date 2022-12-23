71-летний Раньери возглавил «Кальяри» из Серии Б. Он вывел клуб из 3-го дивизиона в 1-й более 30 лет назад
«Кальяри» назначил Клаудио Раньери на пост главного тренера.
Контракт с 71-летним специалистом рассчитан до июня 2025 года.
«Кальяри» на данный момент идет 14-м в турнирной таблице Серии Б.
Стоит отметить, что Раньери работал в «Кальяри» в 1988-1991 годах. Клаудио вывел клуб из Серии С в Серию B в 1989 году, а затем в высший дивизион в 1990-м.
Последним местом работы Раньери был «Уотфорд», который он покинул в январе 2022-го.
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