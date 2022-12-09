Англия — Франция — 1:2, обзор матча Чемпионата мира по футболу 10.12.2022

В четвертьфинальном матче Чемпионата мира в Катаре сборная Франции обыграла Англию со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Орельен Тчуамени и Оливье Жиру, у англичан забитый мяч на счету Харрри Кейна.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Сборные Англии и Франции в очном противостоянии определяли последнего полуфиналиста мирового первенства. Действующие чемпионы мира — французы — явно не хотели сдавать полномочия, а команда Гарета Саутгейта, которая на предыдущих чемпионатах мира и Европы доходила до полуфинала и финала соответственно, мечтает все-таки сделать решающий шаг и взять трофей.

Англичане активнее начали встречу, проведя несколько перспективных атак, но французы стартовый натиск соперника спокойно пережили, а затем стали сами нащупывать возможности для моментов.

Первый удар по воротам Англии на 12-й минуте нанес Оливье Жиру после передачи с фланга Усмана Дембеле, но Джордан Пикфорд был на месте.

Через три минуты уже сам Дембеле оказался на острие атаки, но после навеса Килиана Мбаппе на угол вратарской не сумел подстроиться под мяч и пробить.

Французы забили с третьей попытки — Орельен Тчуамени подхватил мяч за пределами штрафной и сильно пробил в нижний правый угол. Пикфорд такого удара полузащитника мадридского “Реала” явно не ожидал и не смог дотянуться до мяча, 0:1.

Сразу после пропущенного мяча англичане бросились отыгрываться — в течение следующих десяти минут команда Саутгейта создала четыре момента.

Сначала Люк Шоу исполнял штрафной в опасной близости от ворот, но попал прямо в руки Уго Льориса.

Затем была дуэль двух игроков лондонского “Тоттенхэма” — Харри Кейн, обыграв Дайо Упамекано, выскочил к воротам, но его одноклубник Льорис накрыл удар.

Еще через несколько минут Кейн снова опасно бил, но и тут вратарь французов оказался сильнее.

Между этими эпизодами Кейн еще раз перехитрил Упамекано и упал, но ВАР показал, что пенальти назначать не стоит.

Концовка тайма, как и его начало, ознаменовалась штурмом англичан, но команда Дидье Дешама справилась с натиском и ушла на перерыв, ведя в счете.

Второй тайм начался по старому сценарию: британцы бросились сравнивать счет, и вскоре Джуд Беллингем решил проверить Льориса, но вратарь Франции, который стал рекордсменом своей сборной по количеству проведенных матчей, снова был хорош и перевел мяч, пущенный под перекладину, на угловой.

Правда, уже через пару секунд Льорис все-таки допустил ошибку, не вышел на подачу, и в итоге Харри Магуайр бил в пустой угол, но защитники “трехцветных” мяч выбили.

На 52-й минуте Англия все-таки добилась своего — активный Букайо Сака заставил сфолить автора гола французов Тчуамени в своей штрафной, а Кейн с точки хладнокровно переиграл своего одноклубника, 1:1.

Французская команда тут же едва не вернула себе преимущество, но с ударом Адриена Рабьо Пикфорд справился.

В следующей атаке Мбаппе набрал бешеную скорость, вошел в штрафную англичан и прострелил во вратарскую, но завершить усилия форварда “ПСЖ” никто из партнеров не смог.

Англичане ответили двумя подряд ударами Сака и Кейна, но Льорис явно не намеревался вытаскивать второй мяч из сетки своих ворот.

На 70-й минуте Англия была максимально близка к тому, чтобы повести в счете — Магуайр выпрыгнул выше всех в штрафной и прицельно пробил в угол, но Францию выручила стойка ворот.

Расплата за упущенный момент пришла через 8 минут: Оливье Жиру после скидки партнера бил почти с линии вратарской, но Пикфорд в прыжке перевел мяч на угловой. Как оказалось, он лишь отсрочил пропущенный мяч — Франция разыграла стандарт, Антуан Гризманн навесил на Жиру, и на этот раз его удар головой пришелся точно в цель.

Саутгейт тут же выпустил Мэйсона Маунта, а тот в свою очередь уже через минуту заработал пенальти после толчка в спину Тео Эрнандеса.

Однако вторая дуэль Кейна и Льориса сложилась в пользу француза — Кейн запустил мяч над перекладиной.

В оставшееся время Франция, несмотря на то, что было добавлено 8 минут, достаточно спокойно сдерживала попытки англичан отыграться и единственный шанс сопернику дала только на последней минуте: Магуайр заработал штрафной в метрах 18-ти от ворот, но Маркус Рэшфорд пробил рядом с верхним углом и отправил свою команду домой, а французов — в полуфинал. В ½ финала команда Дешама 14 декабря сыграет с Марокко.

Видеообзор матча Англия — Франция