Ольмо после вылета Испании с ЧМ-2022: «Мы поднимемся и будем совершенствоваться. Лучшее впереди»
Дани Ольмо обратился к болельщикам после вылета Испании с ЧМ-2022.
«Спасибо тем из вас, кто приехал в Катар. И тем, кто дома болел за нас и поддерживал до конца. Очень тяжело, но жизнь продолжается.
Мы поднимемся, будем совершенствоваться и двигаться вперед. Лучшее еще впереди, сейчас и всегда», – написал хавбек сборной Испании в соцсетях.
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