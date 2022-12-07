Ольмо после вылета Испании с ЧМ-2022: «Мы поднимемся и будем совершенствоваться. Лучшее впереди»

Теги Сборная Испании по футболу ЧМ-2022 РБ Лейпциг Дани Ольмо Футбол

Дани Ольмо обратился к болельщикам после вылета Испании с ЧМ-2022.

«Спасибо тем из вас, кто приехал в Катар. И тем, кто дома болел за нас и поддерживал до конца. Очень тяжело, но жизнь продолжается.

Мы поднимемся, будем совершенствоваться и двигаться вперед. Лучшее еще впереди, сейчас и всегда», – написал хавбек сборной Испании в соцсетях.

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