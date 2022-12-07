Ольмо после вылета Испании с ЧМ-2022: «Мы поднимемся и будем совершенствоваться. Лучшее впереди»

обратился к болельщикам после вылета Испании с .

«Спасибо тем из вас, кто приехал в Катар. И тем, кто дома болел за нас и поддерживал до конца. Очень тяжело, но жизнь продолжается.

Мы поднимемся, будем совершенствоваться и двигаться вперед. Лучшее еще впереди, сейчас и всегда», – написал хавбек сборной в соцсетях.

Испания переписывает наши представления о трусости. Вылетели с позиционным антифутболом

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ