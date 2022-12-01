Лебеф о Марокко: «Маленькая и нищая страна, где многие люди страдают. Ее сложно найти на карте»

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Франк Лебеф назвал Марокко маленькой и нищей страной. 

Африканская команда обыграла Бельгию (2:0) во втором туре группового этапа ЧМ-2022 и имеет шансы на выход из группы. Ей достаточно сыграть вничью с Канадой в третьем туре. 

«У меня мурашки бегут по коже при мысли о том, как счастливы мои марокканские друзья. Я очень рад за Марокко. 

Я думаю, что людям будет сложно найти эту страну на карте. Это маленькая и нищая страна, в которой многие люди страдают. 

Большинство игроков там родом из Франции и имеют двойное гражданство», – рассказал победитель ЧМ-1998 в составе сборной Франции. 

Площадь Марокко (без Западной Сахары) – 446,6 тысячи квадратных километров, Франции – 547,3 тысячи. Ранее эта африканская страна входила в состав французской колониальной империи. 

Отмечается, что в отличие от сборной Туниса, в марокканской команде двойное гражданство имеют только 2 игрока – Ромен Саисс и Софьян Буфаль. 

Высказывания Лебефа уже вызвали ответную критику со стороны марокканцев. 

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