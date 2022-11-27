Крамарич о словах тренера Канады: «Хорватия показала, кто кого поимел. Он мотивировал нас, благодарю его»

Теги Сборная Хорватии по футболу сборная Канады по футболу ЧМ-2022 Андрей Крамарич брань контент Джон Хердман Футбол

Нападающий Андрей Крамарич дал ответ главному тренеру сборной Канады Джону Хердману.

47-летний англичанин до игры с Хорватией (1:4) на ЧМ-2022 заявил следующее: «Я сказал игрокам, что их место здесь, и мы выйдем и поимеем Хорватию».

«Эти слова мотивировали всю команду. Я хочу за это поблагодарить главного тренера Канады.

Он мог бы получше подобрать слова. Мог все немного иначе сформулировать.

В итоге Хорватия показала, кто кого поимел», – заявил отметившийся дублем форвард.

Тренер Канады, который взбесил Хорватию – кто он? Никогда не играл в футбол и 12 лет тренировал женщин

«Сказал игрокам, что мы поимеем Хорватию. Все просто». Тренер Канады Хердман перед матчем ЧМ-2022

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные