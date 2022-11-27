Крамарич о словах тренера Канады: «Хорватия показала, кто кого поимел. Он мотивировал нас, благодарю его»
Нападающий Андрей Крамарич дал ответ главному тренеру сборной Канады Джону Хердману.
47-летний англичанин до игры с Хорватией (1:4) на ЧМ-2022 заявил следующее: «Я сказал игрокам, что их место здесь, и мы выйдем и поимеем Хорватию».
«Эти слова мотивировали всю команду. Я хочу за это поблагодарить главного тренера Канады.
Он мог бы получше подобрать слова. Мог все немного иначе сформулировать.
В итоге Хорватия показала, кто кого поимел», – заявил отметившийся дублем форвард.
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«Сказал игрокам, что мы поимеем Хорватию. Все просто». Тренер Канады Хердман перед матчем ЧМ-2022
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