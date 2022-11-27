Крамарич о словах тренера Канады: «Хорватия показала, кто кого поимел. Он мотивировал нас, благодарю его»

Нападающий Андрей Крамарич дал ответ главному тренеру сборной Канады Джону Хердману.

47-летний англичанин до игры с Хорватией (1:4) на ЧМ-2022 заявил следующее: «Я сказал игрокам, что их место здесь, и мы выйдем и поимеем Хорватию».

«Эти слова мотивировали всю команду. Я хочу за это поблагодарить главного тренера Канады.

Он мог бы получше подобрать слова. Мог все немного иначе сформулировать.

В итоге показала, кто кого поимел», – заявил отметившийся дублем форвард.

Тренер Канады, который взбесил Хорватию – кто он? Никогда не играл в футбол и 12 лет тренировал женщин

«Сказал игрокам, что мы поимеем Хорватию. Все просто». Тренер Канады Хердман перед матчем ЧМ-2022