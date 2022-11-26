Аргентина — Мексика — 2:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 26.11.2022

В матче второго тура группового этапа Чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины обыграла Мексику со счетом 2:0. Голами в составе победителей отметились Лионель Месси и Энцо Фернандес.

После сенсационного поражения от Саудовской Аравии (1:2) в первом туре игра с Мексикой приобретала для аргентинцев статус матча жизни и смерти — в случае поражения один из фаворитов мундиаля досрочно лишился бы шансов на выход из группы.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Сборная Мексики, которой руководит аргентинский специалист Херардо Мартино, в первом туре сыграла вничью с Польшей (0:0) и рассчитывала разжиться очками и во втором туре.

Аргентинцы ожидаемо активнее начали игру, но их соперники были готовы к такому ходу событий и в обороне действовали очень плотно. При этом первый острый момент в матче создали как раз мексиканцы: после навеса со штрафного Эктор Эррера выиграл борьбу и скинул мяч на дальнюю штангу, но никто из его партнеров не сумел замкнуть.

Лионель Месси, который в этом матче повторил рекорд великого Диего Марадоны, выйдя на поле в составе сборной на Чемпионатах мира в 21-ый раз, в первом тайме был взят в плотную опеку и не сумел себя проявить в должной мере. Впрочем, как и все остальные — команды понимали всю важность матча, который напоминал уже плей-офф, и действовали предельно осторожно и внимательно.

Как итог — 0:0 после первого тайма с минимум ударов по воротам и без голевых моментов.

В начале второй половины встречи был ожидаем всплеск в игре Аргентины, но команда Лионеля Скалони взвинчивать темп не спешила. Единственное, чем запомнились аргентинцы в первую десятиминутку второго тайма, это удар Месси со штрафного, который пришелся выше ворот.

Потихоньку Аргентина стала прижимать футболистов Мексики все ближе к своим воротам, и на 64-й минуте это наконец-то принесло плоды — Месси оказался на ударной позиции перед штрафной и точно пробил в нижний угол, 1:0.

После пропущенного гола мексиканцы перехватили инициативу, но аргентинцы не давали сопернику создать что-либо опасное у своих ворот.

Напротив, на 87-й минуте Аргентина увеличила свое преимущество — Энцо Фернандес получил мяч на углу штрафной и по дуге отправил его в дальний верхний угол так, что у Гильермо Очоа не было шансов спасти свою команду.

Одержав победу, Аргентина набрала первые три очка на Чемпионате мира и поднялась на третье место в группе. Мексиканцы с одним набранным очком располагаются на четвертой позиции.

Заключительные матчи группового этапа команды проведут 30 ноября: Аргентина сыграет с Польшей, а Мексика — с Саудовской Аравией.

Видеообзор матча Аргентина — Мексика