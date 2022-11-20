Алексей Сорокин: «Предложений возглавить РПЛ мне не поступало. Алаев справляется»

опроверг, что он мог возглавить Мир .

— Вас называли в числе претендентов на пост главы РПЛ, но якобы вы ответили отказом.

— Это сильное преувеличение, мне ничего неизвестно о том, что я являлся кандидатом. Очень странная технология телеграм‑каналов — ссорить людей. Они объявляют тебя претендентом, и тебя сразу начинают опасаться (смеется).

— Много забавных слухов о себе читали?

— После чемпионата мира [в 2018 году] много чего было. Кто‑то писал, что со мной ведет переговоры Собянин на предмет работы в правительстве Москвы. Кто‑то отправлял меня за границу с непонятной миссией. Это наша практика такая — писать все, что взбредет в голову, а потом разбираться. Так что далеко не все новости правдивы.

Если честно, никаких предложений возглавить РПЛ мне не поступало. Считаю, что Алаев — достойный кандидат, он давно работает в футболе, имеет устойчивые отношения с клубами. Думаю, Сан Саныч справляется с возложенными на него обязанностями, – сказал экс-гендиректор оргкомитета ЧМ-2018.