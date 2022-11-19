Грилиш покатался на верблюде в Катаре: «Было так высоко, что я испугался. Я не представлял, какой он огромный»
Джек Грилиш покатался на верблюде в Катаре.
Полузащитник сборной Англии и «Манчестер Сити» рассказал о том, как англичан встретили в стране, где завтра стартует ЧМ-2022.
«Нам всем дали цветы. Еще там был верблюд. Я забрался ему на спину. Еще там была какая-то птица.
Верблюд встал на ноги, было так высоко, что я испугался. Я забрался на него, но не думал, что будет так высоко, потому что я не представлял, какой он огромный. Когда верблюд встал, он стал таким большим», – сказал Грилиш.
Также он сообщил о том, как англичане обустраиваются в Дохе.
«Около наших комнат есть фотографии с нашими семьями, и это делает комнаты немного более домашними», – сказал Джек.
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