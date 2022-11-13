«Абаскаль творит чудеса. Это сильнейший «Спартак» за 5 лет. Шансы на чемпионство будут, если так пойдет». Колосков о красно-белых

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС Вячеслав Колосков Гильермо Абаскаль Футбол

Вячеслав Колосков высоко оценил работу Гильермо Абаскаля во главе «Спартака».

«Спартак» блистательно провел первую часть чемпионата. От команды не ждали такой уверенной игры, а они всех удивили.

Абаскаль творит чудеса. Это самый сильный «Спартак» за последние 5 лет.

Каждый игрок команды развивается при Абаскале – это самый большой успех главного тренера. Если так пойдет и дальше, то теоретические шансы на чемпионство у красно-белых есть. Если не в этом сезоне, то в следующем», – сказал почетный президент РФС.

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