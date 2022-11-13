«Абаскаль творит чудеса. Это сильнейший «Спартак» за 5 лет. Шансы на чемпионство будут, если так пойдет». Колосков о красно-белых
Вячеслав Колосков высоко оценил работу Гильермо Абаскаля во главе «Спартака».
«Спартак» блистательно провел первую часть чемпионата. От команды не ждали такой уверенной игры, а они всех удивили.
Абаскаль творит чудеса. Это самый сильный «Спартак» за последние 5 лет.
Каждый игрок команды развивается при Абаскале – это самый большой успех главного тренера. Если так пойдет и дальше, то теоретические шансы на чемпионство у красно-белых есть. Если не в этом сезоне, то в следующем», – сказал почетный президент РФС.
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