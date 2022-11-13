Неймар о 2 голах до рекорда в сборной: «Пеле – это почти все для Бразилии. Я никогда не хотел кого-то превосходить – просто люблю играть в футбол»

Нападающий Неймар рассказал о своем отношении к рекордам.

На счету 30-летнего форварда 75 голов в 121 матче за сборную Бразилии. До рекорда Пеле – 2 мяча.

«Это больше, чем я представлял, больше, чем я мечтал. Я никогда не думал о цифрах, не хотел никого превосходить, бить рекорды. Я просто люблю играть в футбол.

Это было моей мечтой, об этом я фантазировал. Конечно, я мечтал играть за сборную Бразилии. Просто выходить на поле в составе этой команды – уже что-то невероятное. Эту мечту я исполнял не только ради себя, но и ради друзей, которые не смогли выйти на профессиональный уровень, ради папы, ради дедушки, ради всей моей семьи.

Пеле – это пример. Пеле – это футбол. – это практически все для . Я отношусь к нему с огромным уважением и обожанием», – сказал .