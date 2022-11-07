Неймар: «Чем чаще меня хотят снести с ног, тем больше я хочу идти в дриблинг»

признался, что, перейдя в , не ожидал такого уровня борьбы в матчах Лиги 1.

«Я и не представлял, насколько Лига 1 сложна с точки зрения физической борьбы и интенсивности. Единственная возможность избегать таких травм, которые я получал в прошлом после жестких стыков, – быть внимательным и сконцентрированным.

Чем чаще меня хотят снести с ног, тем больше я хочу идти в дриблинг. Только так я могу защитить себя и атаковать соперника. Я не умею врываться в свободное пространство, я не очень хорошо знаю, как нужно правильно обороняться, поэтому я использую дриблинг», – сказал нападающий «ПСЖ» в интервью Esporte Espatacular.

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