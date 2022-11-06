«Если Кейн ничего не выиграет, в конце сезона может сказать: «Шутки кончились, с меня хватит». «МЮ» – идеальный вариант». Агбонлахор о форварде «Тоттенхэма»

Экс-форвард «Астон Виллы» высказался о будущем .

«Мне кажется, что в конце сезона, если ничего выиграно не будет, может сложиться ситуация, когда Кейн скажет: «Шутки кончились, с меня хватит. Мне по душе возможность стать лучшим бомбардиром, но я хочу трофеи».

Он даже может перейти в какой-нибудь другой английский клуб. идеально бы ему подошел.

Сейчас Харри приходится прилагать заметные усилия, чтобы забить гол. Ему не хватает поддержки, он и Сон Хын Мин вынуждены творить чудеса, чтобы забить. Так быть не должно», – сказал Агбонлахор.