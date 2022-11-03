Гальтье о 2-м месте «ПСЖ» в группе ЛЧ: «Когда мы выигрывали 7:2, судья не добавил ни минуты, свистнув сразу на 90-й. Тоже важная деталь»

прокомментировал второе место «ПСЖ» в группе Лиги чемпионов.

Парижская команда обыграла «Ювентус» в 6-м туре группового раунда (2:1), но уступила в таблице «Бенфике», которая выиграла группу, по количеству голов, забитых на выезде.

«Думаю, сегодня все было иррационально. Но я все-таки открою скобку, которую очень быстро закрою. На прошлой неделе мы выигрывали 7:2 [у ], и судья не добавил ни минуты, свистнув сразу на 90-й. Это тоже важная деталь.

Еще одна деталь – в Лиге чемпионов мы слишком много пропускаем со стандартов. Если бы нам забили на один гол меньше, то мы бы вышли в 1/8 финала с первого места. Конечно, мы знали об этих правилах и понимали, что можем потерять первое место из-за этого показателя. До 90-й минуты мы были первыми. На 92-й оказались вторыми.

Поздравляю «Бенфику», они отлично выступили. Мы спокойно дождемся жеребьевки. Мои игроки выполнили свою работу, мы очень серьезно выглядим в этой », – сказал тренер «ПСЖ».

«Бенфика» обошла «ПСЖ» только суммой гостевых голов – мячом на 90+2. Сработал 6-й дополнительный показатель!

«Ливерпуль» и «Бавария» – самая вероятная пара, у «Реала» почти нет исключений. Расклады перед жеребьевкой 1/8 ЛЧ