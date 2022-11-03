Тренер «Бенфики» Шмидт о 6:1 с «Маккаби»: «Мы верили, что наберем больше очков, чем «ПСЖ». Игроки совершили настоящий подвиг»

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Рогер Шмидт после матча с «Маккаби» подвел итоги группового этапа Лиги чемпионов.

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» разгромила «Маккаби» (6:1) и заняла первое место в группе, опередив «ПСЖ» по выездным голам.

«Я поздравил игроков и выразил им свое уважение – не только за то, что они сделали сегодня, но и на групповой стадии в целом.

Мы уже показали достойный результат, и мы верили, что сможем набрать больше очков, чем «ПСЖ», но в итоге выиграли обе команды.

Игроки заслужили это – они совершили самый настоящий подвиг», – сказал главный тренер «Бенфики» в интервью Eleven Sports.

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