Месси обогнал Роналду по голам из-за штрафной в ЛЧ c 2004-го. Больше Лео не забил никто

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА Маккаби Хайфа Футбол

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси в 23-й раз забил в Лиге чемпионов из-за пределов штрафной.

На 44-й минуте матча с «Маккаби» из Хайфы аргентинец дальним ударом поразил левый от себя угол ворот Джоша Коэна.

Месси дебютировал в Лиге чемпионов в сезоне-2004/05 и с тех пор забил из-за пределов штрафной больше мячей, чем кто-либо еще. На один гол он опережает Криштиану Роналду, представляющего сейчас «Манчестер Юнайтед».

«ПСЖ» – «Маккаби» Хайфа – 4:2, у Месси дубль, Мбаппе и Неймар забили. Онлайн-трансляция

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные