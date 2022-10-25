Месси обогнал Роналду по голам из-за штрафной в ЛЧ c 2004-го. Больше Лео не забил никто
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси в 23-й раз забил в Лиге чемпионов из-за пределов штрафной.
На 44-й минуте матча с «Маккаби» из Хайфы аргентинец дальним ударом поразил левый от себя угол ворот Джоша Коэна.
Месси дебютировал в Лиге чемпионов в сезоне-2004/05 и с тех пор забил из-за пределов штрафной больше мячей, чем кто-либо еще. На один гол он опережает Криштиану Роналду, представляющего сейчас «Манчестер Юнайтед».
«ПСЖ» – «Маккаби» Хайфа – 4:2, у Месси дубль, Мбаппе и Неймар забили. Онлайн-трансляция
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