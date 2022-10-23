Модрич о голе в 450-м матче за «Реал»: «Лучший способ отметить – забить. Мы в хорошей форме»

Хавбек Лука Модрич высказался после гола в 450-м матче за «Реал» – в ворота «Севильи» (3:1).

«Лучший способ отметить – забить гол. Винисиус отдал мне хороший пас, и я забил один из самых простых мячей в моей карьере.

Я очень рад победе. Мы в хорошей форме, продолжаем побеждать и играть хорошо. Надо продолжать в том же духе. Мы только в начале сезона, так что расслабляться нельзя», – сказал Модрич.

37-летний Модрич забил в 450-м матче за «Реал». У него 108 (34+74) очков за этот отрезок