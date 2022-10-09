Артета о 3:2 с «Ливерпулем»: «Я очень рад. «Арсенал» был хладнокровен, показал характер»
Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Ливерпулем» (3:2) в 10-м туре АПЛ.
– Было много моментов, когда соперник мог угрожать нашим воротам, но мы были хладнокровны, продемонстрировали характер.
Габриэл Мартинелли забил ранний гол – это лучший способ начать матч, потому что на стадионе сразу генерируется уверенность, она вселяется в игроков.
В конце первого тайма мы не могли толком выйти в атаку, начали проигрывать дуэли, нужно было держаться до перерыва. В раздевалке была оживленная беседа, мы хотели вселить уверенность в игроков и сказать им, что нужно забирать эту игру.
Во втором тайме организация игры была лучше, мы больше прессинговали, забирали подборы. Я очень рад.
– Сака забил победный гол с пенальти.
– Он отрабатывает пенальти каждый день, но на тренировках все по-другому, чем в играх. Сегодня мы взвалили на него ответственность. И нужно отдать должное парню, особенно после того, что произошло год назад, – сказал главный тренер «Арсенала».
В финале Евро-2020 между Англией и Италией Сака не реализовал решающий пенальти в серии.
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