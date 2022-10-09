Артета о 3:2 с «Ливерпулем»: «Я очень рад. «Арсенал» был хладнокровен, показал характер»

прокомментировал победу «Арсенала» над (3:2) в 10-м туре .

– Было много моментов, когда соперник мог угрожать нашим воротам, но мы были хладнокровны, продемонстрировали характер.

забил ранний гол – это лучший способ начать матч, потому что на стадионе сразу генерируется уверенность, она вселяется в игроков.

В конце первого тайма мы не могли толком выйти в атаку, начали проигрывать дуэли, нужно было держаться до перерыва. В раздевалке была оживленная беседа, мы хотели вселить уверенность в игроков и сказать им, что нужно забирать эту игру.

Во втором тайме организация игры была лучше, мы больше прессинговали, забирали подборы. Я очень рад.

– Сака забил победный гол с пенальти.

– Он отрабатывает пенальти каждый день, но на тренировках все по-другому, чем в играх. Сегодня мы взвалили на него ответственность. И нужно отдать должное парню, особенно после того, что произошло год назад, – сказал главный тренер .

В финале Евро-2020 между Англией и Италией Сака не реализовал решающий пенальти в серии.