Осинькин об Умярове: «Надо еще расти, хотя по времени в «Спартаке» он уже ближе к ветеранам»

высказался о хавбеке .

— Умяров производит впечатление лидера по натуре. Он с детства вел партнеров за собой? Почему в начале сезона у него складывается не очень?

— Насчет лидерства, умения выстроить вокруг себя, чтобы это было на пользу команде – этим он всегда выделялся, был в этом плане капитаном. В этом сезоне какие-то моменты, как в игре с «Динамо» — просто техническая ошибка. Таких моментов хватает всегда. Просто после какой-то ошибки забьют, а после какой-то – нет.

Не забывайте, что в этом году ему 22 исполнилось. По меркам «Спартака» надо еще расти, прогрессировать, хотя по времени в команде он уже, наверное, ближе к ветеранам, – сказал главный тренер «Крыльев Советов».