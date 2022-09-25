Товарищеские матчи. Мексика обыграла Перу, Австралия победила Новую Зеландию

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Товарищеские матчи

Колумбия – Гватемала
Дата проведения
25 сентября, 03.00, «Ред Булл Арена Харрисон»
Онлайн матча

 

Мексика – Перу 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
25 сентября, 04.00, «Роуз Боул»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 85 Лосано.
МексикаОчоа, Альварес, Морено, Монтес, Гальярдо, Чавес (Гуардадо, 68), Родригес (Пинеда, 84), Альварес, Лосано, Мартин (Хименес, 62), Альварадо (Антуна, 62).
ПеруГальесе, Адвинкула, Кальенс, Сантамария (Самбрано, 46), Лопес, Каррильо (Рейна, 76), Флорес (Гонсалес, 86), Тапия, Акино (Валера, 86), Куэва (Пенья, 75), Лападула (Руидиас, 69).
Предупреждения:
Самбрано (62), Альварес (81), Пенья (87).

 

Новая Зеландия – Австралия 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
25 сентября, 06.00, «Eden Park»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 54 Дьюк, 0:2 – 80, пенальти Каммингс.
Новая ЗеландияСэйл, Пэйн (Ру, 75), Рид (Бокселл, 74), Туилома, Пейнакер, Какаче, Белл, Джаст (Greive, 55), Гарбетт (Олд, 74), Стаменич, Вуд (Уэйн, 32).
АвстралияРедмэйн, Аткинсон (Стрейн, 63), Денг, Делбридж, Кинг, Макгри, Жанро (Девлин, 63), Меткалф (Баккус, 83), Лекки, Дьюк (Каммингс, 63), Тилио (Kuol, 73).
Предупреждения:
Тилио (70), Какаче (79), Баккус (89).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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