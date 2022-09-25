Товарищеские матчи. Мексика обыграла Перу, Австралия победила Новую Зеландию

Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 25 сентября, 03.00, «Ред Булл Арена Харрисон»
- Дата проведения
- 25 сентября, 04.00, «Роуз Боул»
- Гол:
- 1:0 – 85 Лосано.
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Мексика –
Очоа, Альварес, Морено, Монтес, Гальярдо, Чавес (Гуардадо, 68), Родригес (Пинеда, 84), Альварес, Лосано, Мартин (Хименес, 62), Альварадо (Антуна, 62).
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Перу –
Гальесе, Адвинкула, Кальенс, Сантамария (Самбрано, 46), Лопес, Каррильо (Рейна, 76), Флорес (Гонсалес, 86), Тапия, Акино (Валера, 86), Куэва (Пенья, 75), Лападула (Руидиас, 69).
- Дата проведения
- 25 сентября, 06.00, «Eden Park»
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Новая Зеландия –
Сэйл, Пэйн (Ру, 75), Рид (Бокселл, 74), Туилома, Пейнакер, Какаче, Белл, Джаст (Greive, 55), Гарбетт (Олд, 74), Стаменич, Вуд (Уэйн, 32).
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Австралия –
Редмэйн, Аткинсон (Стрейн, 63), Денг, Делбридж, Кинг, Макгри, Жанро (Девлин, 63), Меткалф (Баккус, 83), Лекки, Дьюк (Каммингс, 63), Тилио (Kuol, 73).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.