Чемпионат Нидерландов. «Аякс» уступил АЗ, ПСВ победил «Фейеноорд» – 4:3

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ПСВ победил «Фейеноорд» (4:3) в 7-м туре чемпионата Нидерландов, «Аякс» уступил АЗ (1:2).

Чемпионат Нидерландов

7-й тур

ПСВ – Фейеноорд 4:3 (2:2, 2:1)
Дата проведения
18 сентября, 15.30, «Филипс Стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Идрисси, 1:1 – 16 Брэнтуэйт, 2:1 – 25 Гакпо, 2:2 – 42 Данило, 3:2 – 47 Тил, 3:3 – 73 Кекчю, 4:3 – 83 Обиспо.
ПСВБенитес, Тезе, Обиспо (Рамальо, 85), Брэнтуэйт, Макс, Сангаре, Тил (Гутьеррес, 74), Верман (Мвене, 90), Симонс (Бакайоко, 74), Гакпо, Сайбари.
ФейеноордБейло, Педерсен, Траунер, Ганцко, Лопес (Бульяуде, 85), Кекчю, Тимбер, Джаханбахш (Волемарк, 56), Идрисси (Игор Пайшао, 56), Дилросун (Шиманьски, 71), Данило (Хименес, 56).
Предупреждения:
Тил (62), Кекчю (78), Бакайоко (90).

 

АЗ Алкмар – Аякс 2:1 (2:1, 0:0)
Дата проведения
18 сентября, 17.45, «АФАС-стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 12 Кудус, 1:1 – 40 де Вит, 2:1 – 45 Одгор.
АЗ АлкмарВерхюлст, Хацидьякос, Мартинс Инди (Деккер, 45), Бекема, Керкез, Класи, де Вит, Рейндерс, де Вит (Базур, 85), Сугавара, Одгор (Ладо, 85).
АяксПасвеер, Ренсх (Бробби, 63), Басси, Тимбер, Блинд, Альварес, Тайлор (Классен, 46), Кудус (Лукка, 81), Тадич, Бергейс, Бергвейн (Окампос, 81).
Предупреждения:
Тайлор (26), Керкез (42), Одгор (45), Альварес (77), Рейндерс (87).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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