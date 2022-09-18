Чемпионат Нидерландов. «Аякс» уступил АЗ, ПСВ победил «Фейеноорд» – 4:3

ПСВ победил «Фейеноорд» (4:3) в 7-м туре чемпионата Нидерландов, «Аякс» уступил АЗ (1:2).
7-й тур
- Дата проведения
- 18 сентября, 15.30, «Филипс Стадион»
- Голы:
- 0:1 – 3 Идрисси, 1:1 – 16 Брэнтуэйт, 2:1 – 25 Гакпо, 2:2 – 42 Данило, 3:2 – 47 Тил, 3:3 – 73 Кекчю, 4:3 – 83 Обиспо.
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ПСВ –
Бенитес, Тезе, Обиспо (Рамальо, 85), Брэнтуэйт, Макс, Сангаре, Тил (Гутьеррес, 74), Верман (Мвене, 90), Симонс (Бакайоко, 74), Гакпо, Сайбари.
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Фейеноорд –
Бейло, Педерсен, Траунер, Ганцко, Лопес (Бульяуде, 85), Кекчю, Тимбер, Джаханбахш (Волемарк, 56), Идрисси (Игор Пайшао, 56), Дилросун (Шиманьски, 71), Данило (Хименес, 56).
- Дата проведения
- 18 сентября, 17.45, «АФАС-стадион»
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АЗ Алкмар –
Верхюлст, Хацидьякос, Мартинс Инди (Деккер, 45), Бекема, Керкез, Класи, де Вит, Рейндерс, де Вит (Базур, 85), Сугавара, Одгор (Ладо, 85).
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Аякс –
Пасвеер, Ренсх (Бробби, 63), Басси, Тимбер, Блинд, Альварес, Тайлор (Классен, 46), Кудус (Лукка, 81), Тадич, Бергейс, Бергвейн (Окампос, 81).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.