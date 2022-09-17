Головин о 0:1 с «Ференцварошем»: «Мы медленно действовали в атаке. Им было легко обороняться»

оценил поражение «Монако» от (0:1) в .

— Думаю, мы медленно действовали в атаке, медленно ее начинали. Темп игры был не на том уровне, который мы можем показать. Из-за этого «Ференцварошу» было легко обороняться против нас. Мы не создали ничего сверхъестественного.

В каких-то моментах не хватило везения — когда Якобс с трех метров не забил. Вратарь хорошо сыграл. Где-то свежести, может, не хватило — очень много матчей, и тяжело проводить 90 минут на топовом уровне. И в целом играли далеко не на своем уровне — потому такой результат.

— Вы нанесли два удара из достаточно опасных позиций: в первом тайме вратарь отбил, во втором — рядом со штангой. По ощущениям, там было близко к голам?

— Второй удар вообще не получился. Первый тоже, думаю, оказался не особо тяжелым для вратаря. Очень близко к нему пробил. Хотел в дальний угол, но получилось так.

— По пятибалльной шкале какую оценку за матч себе поставите?

— Трудно себя оценивать... Тройку, – сказал хавбек .

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