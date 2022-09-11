поделился мыслями после разгромной победы «Зенита» над (8:0).

– Хороший матч, интенсивный. Много моментов, много голов – футбол, который нравится болельщикам.

– «Зенит» включился с первых минут. Проведена работа над ошибками после матчей с «Торпедо» и «Уралом»?

– Не думаю, что только в этом дело, мы всегда включаемся, вопрос в том, есть пространство или нет. Одно дело – играть на все поле с командами, которые активно действуют, сами хотят играть в футбол, другое – против команды, которая обороняется низким блоком, где нет пространства.

Такие матчи проходят на совсем других скоростях. Мы все время стараемся, думаю, делаем это неплохо, а отдельные отрезки есть у всех клубов.

Свободное пространство не было сюрпризом. «Оренбург» всегда старается играть в свой футбол, у них быстрая группа атаки. Сложилось так, что мы хорошо смотрелись, создавали моменты за счет скорости, интенсивности, но и «Оренбурга» было несколько очень опасных моментов, перекладина.

Стоит отдать должное команде, которая хочет играть, не отходить от рисунка игры. Идет борьба до последних минут на каждом участке поля, на 90‑й минуте ребята стелются в подкате. Это очень приятно для болельщиков, – сказал главный тренер .