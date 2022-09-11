Тренер «Факела» после 2:0 с «Локо»: «Я не Копперфилд, чтобы поменять все за несколько дней. Нужно, чтобы ребята поверили в себя»

Тренер «Факела» дал комментарий после победы над (2:0) в 9-м туре Мир РПЛ.

Дмитрий Пятибратов временно возглавил команду после ухода с поста главного тренера Олега Василенко 6 сентября.

– Как прошла ваша первая тренерская неделя?

– Она была сложной и эмоциональной. Радует одно – мы добились положительного результата. Надо отдать должное ребятам: они работали с хорошим настроением, на тренировках давали качество. Чем ближе был матч, тем спокойнее мне было за итоговый результат.

Я не Копперфилд, чтобы поменять все за несколько дней. Надо было ребят успокоить, чтобы они поверили в себя. Честно говоря, волновался на предмет того, что не оправдаю ожидания болельщиков.

– Василенко сказал что‑то лично вам на прощание?

– Конечно. Но это личное. Мне была необходима поддержка с его стороны, и он таковую оказал, – сказал Пятибратов.

Напомним, набрал 7 очков и занимает 14‑е место в таблице , «Локомотив» с 9 очками идет 11‑м.