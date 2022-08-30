Соболев не реализовал пенальти в матче с «Крыльями Советов». Овсянников отбил мяч в перекладину

не реализовал пенальти в матче Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов».

На 19-й минуте судья после ВАР назначил 11-метровый удар, посчитав, что вратарь Богдан Овсянников сфолил на , кинувшись хавбеку под ноги и задев его руками.

Соболев сильно пробил с точки в правый от себя нижний гол. Но Овсянников парировал удар руками, прыгнув в нужную сторону. От ладоней вратаря мяч отскочил в перекладину.

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