Соболев не реализовал пенальти в матче с «Крыльями Советов». Овсянников отбил мяч в перекладину

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Сергей Сергеевич Иванов Богдан Овсянников Александр Соболев Данил Пруцев Футбол

Александр Соболев не реализовал пенальти в матче Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов». 

На 19-й минуте судья Сергей Иванов после ВАР назначил 11-метровый удар, посчитав, что вратарь Богдан Овсянников сфолил на Даниле Пруцеве, кинувшись хавбеку «Спартака» под ноги и задев его руками.

Соболев сильно пробил с точки в правый от себя нижний гол. Но Овсянников парировал удар руками, прыгнув в нужную сторону. От ладоней вратаря «Крыльев» мяч отскочил в перекладину.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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