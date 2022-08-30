Добровольский о ситуации на Украине: «Всем больно. Надеюсь, рано или поздно это закончится»

высказался о ситуации на Украине.

– Вы как-то сказали: «Мой дом – Советский Союз». Мироощущение не поменялось?

– А как иначе, если я родился и вырос в СССР? Для меня что грузин, что украинец, что армянин, что белорус – все свои. У меня везде есть друзья, со всеми нормальные отношения. Что нам делить?

– Вам, наверное, особенно больно происходящее между Россией и Украиной?

– Всем больно. А что делать? Надеюсь, рано или поздно это закончится, – сказал победитель Олимпиады-1988 в составе сборной .