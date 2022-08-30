Ле Таллек перешел в «Торпедо». У него есть российский паспорт

Полузащитник Дамьен Ле Таллек перешел в «Торпедо».

За московский клуб полузащитник будет выступать под номером 21.

32-летний игрок был без клуба с 26 августа 2022 года. Последней командой хавбека был греческий АЕК, за который он выступал в прошлом сезоне.

Ранее полузащитник также играл за дортмундскую «Боруссию», «Ренн», украинскую «Говерлу», «Мордовию», «Црвену Звезду» и «Монпелье».

Отметим, что у Ле Таллека есть российский паспорт. За взрослую сборную Франции футболист не заигран, но играл за молодежные команды.

занимает 15-е место в таблице Мир . У московского клуба одно очко в семи матчах при разнице мячей 4:18.