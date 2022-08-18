Игрок «Амкала» Левшук: «У нашего футбола предсмертные судороги, его неинтересно смотреть. Медийный футбол может дать толчок «официальному»

Игрок клуба Медиалиги «Амкал» Арсений Левшук рассказал о проблемах российского футбола.

– Что скажете критикам, которые говорят, что медийный футбол – это лишь шоу и деньги?

– Я уже писал пару месяцев назад, что у нашего футбола предсмертные судороги, а главная проблема в том, что его тупо неинтересно смотреть.

В медийном футболе все проще, нет такого напряжения, это реально праздник. К тому же можно взаимодействовать с игроками и на стадионе, и за его пределами. К нам очень часто подходят ребята в ресторанах, в парках, кидают респект. А мы что? Нам приятно – и все. Изначально никто о таком даже не мечтал. Мы гораздо более открыты для болельщиков.

Про пользу футболу… Вот мы показали, что нынешние профессиональные футбольные функционеры на самом деле не особо профессиональные. А если серьезно, то польза есть, на наши игры приходит много зрителей. На некоторые команды не приходят, а на нас приходят.

Я это говорю к тому, что интерес к футболу растет. Возможно, медийный футбол, как отдельное направление, даст толчок «официальному» футболу. Это лично мое мнение, если эксперты не согласны, то окей, они имеют на это полное право, – сказал Левшук.

За «Амкал» играют не совсем блогеры. Почти все – футболисты уровня «Зоркого»