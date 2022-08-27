Соболев о матче с «Факелом»: «Классно играть при таком стадионе и 20 тысячах. Такого, наверное, уже нигде не будет»

Александр Соболев остался доволен атмосферой на матче с «Факелом».

Встреча 7-го тура Мир завершилась победой «Спартака» 4:1.

«Не забили в первом тайме свои моменты, были подходы, были моменты, плюс сам на эмоциях, столько болельщиков, атмосфера крутая на стадионе.

Наверное, поэтому было чуть тяжеловато в первом тайме. Хорошо, что забили во втором, в принципе сразу забили и второй и все.

Сказал еще перед игрой, если есть еще зрители, а их 20 тысяч — это очень круто. Классно, когда играешь при таком стадионе и 20 тысячах. Такого, наверное, уже нигде не будет», – сказал форвард .