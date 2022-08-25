КДК оштрафовал ЦСКА на 15 тысяч рублей за пребывание Кучаева, «постороннего лица», на скамейке запасных в матче с «Ахматом»

КДК РФС наказал ЦСКА за пребывание на скамейке запасных.

24-летний российский хавбек должен был выйти в стартовом составе армейцев на игру 6-го тура Мир РПЛ с (4:2), но получил травму, и вместо него в состав попал полузащитник Иван Обляков.

После начала игры выяснилось, что Кучаев остался в протоколе красно-синих на игру на официальном сайте в списке запасных, что является нарушением регламента. Сам игрок присутствовал на скамейке своей команды. В начале второго тайма Кучаева увели на трибуну, и стало известно, что его не было в протоколе в качестве запасного на матч.

«За нахождение во время матча в технической зоне постороннего лица ЦСКА оштрафован на 15 тысяч рублей», – сказал глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза .

Технарь ЦСКА за неправильную замену Кучаева – выдумка. Возможен максимум штраф