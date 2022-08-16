Марко Ройс: «Дортмунд» подписывает игроков, мечтающих играть в другом месте. Постоянно кажется, что мы можем построить команду, а через год-два снова разваливаемся»

выразил сомнения в правильности трансферной политики дортмундской .

«Ужасно жаль, что мы подписываем невероятно хороших молодых игроков, которые, к сожалению, мечтают через 2-4 года играть в другом месте, развившись в «Боруссии».

Постоянно есть ощущение, что мы можем построить команду, а потом через год-два команда снова разваливается, потому что уходят два-три хороших игрока.

Посмотрите на футболистов, которые играли за нас в последние годы. Если бы все остались здесь, мы бы изрядно пошумели в Европе.

Таков футбольный бизнес. Каждый преследует свои цели», – сказал капитан «Дортмунда» в подкасте OMR.