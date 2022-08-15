Президент «Торпедо» Маслов покинет клуб, Геркус может занять эту должность

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Илья Геркус может стать президентом «Торпедо»

Как сообщает «Чемпионат», ожидается, что Денис Маслов, занимающий этот пост в данный момент, покинет клуб. Также не исключен вариант, что свою должность покинет спортивный директор Максим Ляпин. В таком случае главой «Торпедо» станет Геркус. 

Также сообщается, что именно новое руководство примет решение о будущем главного тренера Александра Бородюка

В июле Геркус стал директором «Торпедо» по стратегическому развитию. Он занимается вопросами стратегического развития клуба, построения спортивной вертикали, а также коммерческой деятельностью и маркетингом. 

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