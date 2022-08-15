Президент «Торпедо» Маслов покинет клуб, Геркус может занять эту должность

может стать президентом .

Как сообщает «Чемпионат», ожидается, что , занимающий этот пост в данный момент, покинет клуб. Также не исключен вариант, что свою должность покинет спортивный директор Максим Ляпин. В таком случае главой «Торпедо» станет Геркус.

Также сообщается, что именно новое руководство примет решение о будущем главного тренера .

В июле Геркус стал директором «Торпедо» по стратегическому развитию. Он занимается вопросами стратегического развития клуба, построения спортивной вертикали, а также коммерческой деятельностью и маркетингом.