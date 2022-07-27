Денис Черышев: «Есть интересные предложения от ряда клубов, идут переговоры»

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Денис Черышев прокомментировал свое будущее.

«Всем, кто интересуется моей карьерой и переживает за меня! Хочу написать несколько слов о своей ситуации, чтобы за меня этого не делали журналисты. У меня все хорошо: тренируюсь индивидуально, поддерживаю спортивную форму.

Со здоровьем все замечательно, слава богу. Есть интересные предложения от ряда клубов, нахожусь в стадии переговоров. Полон сил и желания скорее присоединиться к новой команде.

Когда это случится? Нужно сделать правильный и взвешенный выбор, а это требует времени. Очень надеюсь, что скоро наступит ясность, и я присоединюсь к новому коллективу с амбициозными задачами. Всем спасибо за поддержку и внимание!» – написал полузащитник в инстаграме.

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