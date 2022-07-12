35-летний экс-вингер «МЮ» Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори». Клубы сыграют 15 июля

Экс-вингер перешел в австралийский клуб .

Соглашение с 35-летним португальцем рассчитано на 2 года.

«Я рад приехать в чемпионат Австралии и с нетерпением жду нового вызова. Я разговаривал с тренером и знаю, что «Мельбурн» – клуб, который хочет добиться успеха, и я хочу сыграть в этом определенную роль.

Судя по тому, что я видел, болельщики в Мельбурне не только лучшие в лиге, но и могут соперничать с атмосферой на аренах в Европе. Я жду момента, когда сыграю за команду», – сказал победитель Евро-2016 в составе сборной .

Последним клубом Нани была . Он присоединился к итальянской команде в январе. В Серии А сыграл 10 матчей и сделал 1 ассист.

После вылета клуба в Серию В игрок расторг контракт. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Отметим, что 15 июля «МЮ» и «Мельбурн Виктори» проведут товарищеский матч в Мельбурне.

«Ливерпуль» и «МЮ» сыграют в Бангкоке 12 июля. «Юнайтед» проведут еще 2 матча в Мельбурне