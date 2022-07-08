Педри взял 8-й номер в «Барселоне» после ухода Алвеса. Под ним играл Иньеста

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Педри будет выступать за «Барселону» под 8-м номером.

Полузащитник сменил 16-й номер на 8-й после ухода из каталонского клуба защитника Дани Алвеса, игравшего под ним во второй половине минувшего сезона.

«Начинается новая эра», – подписала пресс-служба «Барселоны» видео с презентацией футболки Педри с 8-м номером.

Ранее под 8-м номером в «Барселоне» играли Андрес Иньеста, Христо Стоичков, Гильермо Амор, Филлип Коку, Альберт Селадес, Артур, Миралем Пьянич и другие.

Фото: сайт «Барселоны»

Хави о Педри: «Он напоминает мне Иньесту. Андрес – величайший талант в истории испанского футбола»

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