Педри взял 8-й номер в «Барселоне» после ухода Алвеса. Под ним играл Иньеста

Педри будет выступать за «Барселону» под 8-м номером.
Полузащитник сменил 16-й номер на 8-й после ухода из каталонского клуба защитника Дани Алвеса, игравшего под ним во второй половине минувшего сезона.
«Начинается новая эра», – подписала пресс-служба «Барселоны» видео с презентацией футболки Педри с 8-м номером.
Ранее под 8-м номером в «Барселоне» играли Андрес Иньеста, Христо Стоичков, Гильермо Амор, Филлип Коку, Альберт Селадес, Артур, Миралем Пьянич и другие.
Фото: сайт «Барселоны»
Хави о Педри: «Он напоминает мне Иньесту. Андрес – величайший талант в истории испанского футбола»