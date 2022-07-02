Намли приостановил контракт с «Краснодаром». Соглашение рассчитано до 2023 года (Voetbal International)

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Юнес Намли приостановил контракт с «Краснодаром»

Полузащитник воспользовался новым правилом ФИФА, сообщает Voetbal International. Соглашение игрока с российским клубом рассчитано до конца сезона-2022/23. Таким образом, хавбек может покинуть команду бесплатно. 

Намли перешел в «Краснодар» из «Зволле» в 2019 году. Вторую половину прошлого сезона игрок провел в аренде в «Спарте». В данный момент он продолжается тренироваться с клубом из Роттердама, чтобы поддерживать форму. 

Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь

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