Намли приостановил контракт с «Краснодаром». Соглашение рассчитано до 2023 года (Voetbal International)

приостановил контракт с .

Полузащитник воспользовался новым правилом ФИФА, сообщает Voetbal International. Соглашение игрока с российским клубом рассчитано до конца сезона-2022/23. Таким образом, хавбек может покинуть команду бесплатно.

Намли перешел в «Краснодар» из «Зволле» в 2019 году. Вторую половину прошлого сезона игрок провел в аренде в «Спарте». В данный момент он продолжается тренироваться с клубом из Роттердама, чтобы поддерживать форму.

Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.