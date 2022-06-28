Футзальная «Барселона» сделала квадрупл. Лапорта представил четыре трофея в музее клуба

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Футзальная «Барселона» сделала квадрупл. 

В субботу клуб оформил победу в чемпионате Испании. Этот трофей стал четвертым для каталонцев в нынешнем сезоне. Ранее «Барса» одержала победу в Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке Испании. 

Президент клуба Жоан Лапорта представил все четыре трофея в клубном музее. 

«В сложный период, который переживает клуб, мы очень благодарны за всю радость, которую нам подарила команда по футзалу, которая провела великолепный сезон, завоевав четыре самых важных титула», – сказал Лапорта. 

 

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