Футзальная «Барселона» сделала квадрупл. Лапорта представил четыре трофея в музее клуба

Футзальная сделала квадрупл.

В субботу клуб оформил победу в чемпионате Испании. Этот трофей стал четвертым для каталонцев в нынешнем сезоне. Ранее «Барса» одержала победу в Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке Испании.

Президент клуба представил все четыре трофея в клубном музее.

«В сложный период, который переживает клуб, мы очень благодарны за всю радость, которую нам подарила команда по футзалу, которая провела великолепный сезон, завоевав четыре самых важных титула», – сказал Лапорта.