«Арсенал» купил вратаря сборной США Тернера у «Нью-Инглэнд Революшн»

Вратарь Мэтт Тернер перешел в из .

С 28-летним голкипером сборной США лондонский клуб подписал долгосрочный контракт. Тернер будет выступать в составе «канониров» под 30-м номером.

В составе сборной США голкипер дебютировал в феврале 2021 года. На его счету 18 матчей за национальную команду.

Фото: сайт «Арсенала»

Сообщалось, что сумма трансфера Мэтта – 7+3 млн евро. Также появлялась информация о том, что американец сменит в команде Бернда Лено, который потерял место в стартовом составе и планирует уйти из клуба.

Статистику Тернера можно изучить здесь.