«Арсенал» купил вратаря сборной США Тернера у «Нью-Инглэнд Революшн»

Вратарь Мэтт Тернер перешел в «Арсенал» из «Нью-Инглэнд Революшн».
С 28-летним голкипером сборной США лондонский клуб подписал долгосрочный контракт. Тернер будет выступать в составе «канониров» под 30-м номером.
В составе сборной США голкипер дебютировал в феврале 2021 года. На его счету 18 матчей за национальную команду.
Фото: сайт «Арсенала»
Сообщалось, что сумма трансфера Мэтта – 7+3 млн евро. Также появлялась информация о том, что американец сменит в команде Бернда Лено, который потерял место в стартовом составе и планирует уйти из клуба.
Статистику Тернера можно изучить здесь.