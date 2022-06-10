Депутат Хамзаев о российских футболистах: «Кальянные, бары, люксовые машины, искусственная жизнь. Они не пример для ребятишек»

Депутат Султан Хамзаев резко высказался о российском футболе.

– В чем причина отсутствия наших тренеров и игроков на ведущих ролях в мире?

– У нас гигантское количество талантливой молодежи, но ими никто системно не занимается. Чтобы попасть к агенту, нужно сначала самому дойти до какого-то уровня, вложить в это большое количество денег, потом повоевать с агентом, чтоб тот его не обокрал.

Вообще, многих агентов гнать надо отсюда, потому что они аферисты. А игроки, которые только попадают в профессиональный футбол, сразу чувствуют себя великими, еще ничего не добившись.

Сегодняшние российские футболисты, увы, не являются примерами для ребятишек. Примером здорового образа жизни и вовлечения в созидательную часть развития общества.

Кальянные, бары, люксовые машины, вся эта искусственная жизнь – «показуха», одним словом. Нужно, помимо вопросов, которые мы задаем, требовать результата, – сказал депутат РФ и лидер всероссийского движения «Трезвая Россия».