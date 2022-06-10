Сантуш о 2:0 с Чехией: «Португалия могла забить еще дважды»

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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги матча Лиги наций с Чехией (2:0).

«Когда не пропускаешь, это важно всегда. Результат вполне справедлив. В первые 20 минут мы контролировали матч за счет хорошего старта и владения, но при этом сыграли не очень продуктивно. Но в целом мы контролировали матч и не позволили чехам контратаковать. Мы забили два мяча и могли это сделать еще раза два».

О матче со Швейцарией

«Посмотрим. Факт в том, что налицо некоторая усталость. Это естественно. У отдельных игроков это выражается сильнее, чем у других. Бернарду (автор двух голевых передач – прим. Sports.ru) полностью израсходовал свои аккумуляторы. Это очень важный игрок. Когда он теряет скорость, приходится сложно. И речь не только о нем. Устали и другие. Особенно те, кому приходится атаковать из глубины», – сказал Сантуш.

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